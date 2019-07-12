Школярам Києва видадуть електронні учнівські квитки: як їх отримати



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Електронні учнівські квитки надають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті

Усі учні столичних закладів загальної середньої освіти денної форми навчання отримають електронні учнівські квитки, які надають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Києва. Зокрема, завдяки спеціальному транспортному додатку в особистому кабінеті за квитком можна буде відстежувати переміщення дитини. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської держадміністрації.

Для отримання електронної послуги «Замовлення учнівського квитка» батькам (або особам, що їх замінюють) потрібно зареєструватись на Порталі надання електронних послуг (https://my.kyivcity.gov.ua/), використовуючи Кваліфікований електронний підпис (КЕП, ЕЦП) або BankID для підтвердження своїх даних.

Для того, щоб відправити заявку на замовлення квитка, потрібно в Особистому кабінеті киянина внести дані своєї дитини, заповнивши відповідні поля форми та додати фото дитини, що відповідає вимогам до оформлення учнівського квитка.

Послуга надається в декілька етапів: відправлена заявка потрапляє до закладу освіти, де її перевіряють та підтверджують, після чого передають замовлення на друк учнівських квитків.

Електронний учнівський квиток надається за кошти міського бюджету. У разі втрати квитка його можна буде замовити повторно, попередньо оплативши відповідну послугу.

Наразі послуга надається в тестовому режимі. Користувачі матимуть можливість замовити електронний учнівський квиток із початку 2019-2020 навчального року.