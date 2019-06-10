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    Жахлива ДТП під Києвом: відбійник наскрізь проткнув авто (фото)

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    Жахлива ДТП під Києвом: відбійник наскрізь проткнув авто (фото)

    Загинули дві пасажирки автомобіля

    У неділю, 9 червня, під Києвом на Харківській трасі сталася смертельна ДТП: автомобіль ВАЗ-2115 виїхав з дороги і налетів на відбійник.

    Аварія трапилася близько 16:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, за кермом їхав чоловік, з ним були два пасажири: його дружина і теща. На 54 кілометрі траси Київ - Харків чоловік заснув за кермом автомобіля.

    Водій Lada з'їхав з проїжджої частини, де врізався у відбійник, який проткнув машину.

    Обидві жінки загинули на місці. Медикам, які прибули, залишалося лише констатувати смерть. Загиблим було 40 і 68 років.

    Деталі інциденту будуть встановлювати правоохоронці.

    Як повідомлялося, 7 червня у селі Кожанка Фастівського району Київщини у салоні автомобіля, де знаходились батько-водій та його 3-річний син, вибухнув газовий балон.

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