Жахлива ДТП під Києвом: відбійник наскрізь проткнув авто (фото)



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Загинули дві пасажирки автомобіля

У неділю, 9 червня, під Києвом на Харківській трасі сталася смертельна ДТП: автомобіль ВАЗ-2115 виїхав з дороги і налетів на відбійник.

Аварія трапилася близько 16:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, за кермом їхав чоловік, з ним були два пасажири: його дружина і теща. На 54 кілометрі траси Київ - Харків чоловік заснув за кермом автомобіля.

Водій Lada з'їхав з проїжджої частини, де врізався у відбійник, який проткнув машину.

Обидві жінки загинули на місці. Медикам, які прибули, залишалося лише констатувати смерть. Загиблим було 40 і 68 років.

Деталі інциденту будуть встановлювати правоохоронці.

Як повідомлялося, 7 червня у селі Кожанка Фастівського району Київщини у салоні автомобіля, де знаходились батько-водій та його 3-річний син, вибухнув газовий балон.