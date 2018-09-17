Штурм ГПУ: поліція відкрила справу за фактом нападу на журналістів



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Акція під Генпрокуратурою

Невідомі кидали яйця у знімальну групу телеканалу

Сьогодні, 17 вересня, під час прямого включення на акції біля будівлі Генеральної прокуратури України невідомі кидали яйця у знімальну групу телеканалу та жінка вдарила журналістку в обличчя. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зважаючи на це, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Потерпілих провели до Печерського управління поліції для написання заяви про вчинення злочину та надання пояснень відносно події, що сталася.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходить мітинг, учасники якого засуджують передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля Генеральної прокуратури України постраждало семеро правоохоронців.