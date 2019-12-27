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    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)

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    Вісім МАЗів з баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом - Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Вісім МАЗів з баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом
    Фото: пресслужба мера Києва

    Під час випробування міст перебував під вагою у 240 тонн

    Сьогодні, 27 грудня, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у випробуваннях прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

    За традицією, Кличко стояв разом з будівельниками, що зводили міст, під прогоновими будовами конструкції, коли розпочалися випробування і на шляхопровід заїхали вантажівки. Про це повідомляє пресслужба мера столиці.

    «Згідно з проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким повинні відповідати технічні характеристики нового мосту. Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи: етап динамічного навантаження і етап статичного навантаження», - розповів Кличко.

    Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.

    При динамічному навантаженні вісім МАЗів з баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн. Тобто міст перебував під вагою у 240 тонн.

    Спеціальне обладнання під час навантажень зібрало необхідну інформацію. Далі експерти порівняють відповідність заявлених характеристик мосту тим показникам, що зафіксувала техніка.

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    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)
    Шулявський міст пройшов випробування 30-тонними вантажівками (фото)

    «І за умови відповідності всіх норм і вимог - згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це станеться в найближчі дні», - підкреслив Кличко.

    Як повідомляв раніше Кличко, рух транспорту Шулявським мостом планують запустити до кінця цього тижня.

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