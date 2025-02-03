Влада попередила жителів Дарницького району Києва про роботу вибухотехніків

Дарницька РДА повідомила, що військові вибухотехніки працюватимуть за наперед складеним планом

Дарницька у місті Києві районна державна адміністрація (РДА) оголосила, що сьогодні, 3 лютого, може бути гучно. Людей закликали не панікувати – військові вибухотехніки працюватимуть за наперед складеним планом. Про це йдеться у повідомленні Дарницької РДА.

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи розмінування Міноборони України впродовж 2024 року очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій, найбільше – сільгоспземель. Про це 1 січня повідомила пресслужба оборонного відомства. Так, військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі. Фахівці також провели розмінування:

Раніше повідомлялося, що російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

Так, у Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни.