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У напрямку Дарницького мосту рух ускладнений через ДТП

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У напрямку Дарницького мосту рух ускладнений через ДТП
фото: патрульна поліція Києва

Патрульна поліція радить водіям врахувати інформацію про ДТП, плануючи маршрут 

У зв’язку з ДТП на Наддніпрянському шосе у Києві, рух транспорту ускладнений в напрямку Дарницького мосту. Про це повідомила патрульна поліція Києва. 

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – звернулись інспектори до власників авто.

Нагадаємо, 26 січня, близько 16:40 на Київщині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала вагітна жінка. В селі Переселення Обухівського району, що на Київщині. Правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив зіткнення з парканом. Внаслідок цього відбулось загоряння автомобіля, яке ліквідували вогнеборці. Через ДТП автомобіль відновленню не підлягає. 

Раніше повідомлялося, що у Молдові 25 січня рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі. За попередніми даними, водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням, у результаті чого автобус з'їхав із дороги, пошкодив металеву огорожу та дорожній знак. 

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Теги: ДТП Київ

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