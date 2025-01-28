Викрито злочинне угруповання, яке налагодило наркотрафік до Київського СІЗО (фото)

Правоохоронці спільно працівниками оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор» провели обшуки в камерах та за місцями проживання фігурантів

Організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки «вора в законі», що утримувався свого часу у слідчому ізоляторі

Нацполіція затримала організовану транснаціональну злочинну групу, яка налагодила наркотрафік до Київського слідчого ізолятора (СІЗО) та тероризували його утриманців. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Повідомляється, що організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки «вора в законі», що утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Як спільників вони залучили «смотрящих» в установі та жителів столиці. Сімом фігурантам повідомлені підозри, п’ятьох з них затримано та взято під варту.

Відповідно до сформованих у СІЗО замовлень учасники угруповання купували наркотики й психотропи та перекидали через паркан. Утриманці ізолятора забирали пакунки та розповсюджували у стінах слідчого ізолятора. Частина злочинного заробітку розподілялася між всіма учасниками, решта йшла на поповнення так званого «общака».

Правоохоронці спільно працівниками оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор» провели обшуки в камерах та за місцями проживання фігурантів фото: Національна поліція України, Facebook

Крім того, займалися вимаганням коштів з арештованих за «спокійні умови» перебування в установі. Так, до прикладу, побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм 2000 доларів. Потерпілий перерахував ділкам 80 тис. грн від необхідної суми.

Правоохоронці спільно працівниками оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор» провели обшуки в камерах та за місцями проживання фігурантів фото: Національна поліція України, Facebook

Правоохоронці спільно працівниками оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор» провели обшуки в камерах та за місцями проживання фігурантів. Вилучено гроші, наркотики, чорнові записи.

Двох братів затримали у процесуальному порядку. На підставі зібраних доказів слідчі Нацполіції повідомили сімом учасникам злочинної групи про підозру. Серед них четверо – суб’єкти підвищеного злочинного впливу – мають «статуси» у кримінальному середовищі. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їхні дії кваліфіковані:

ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу у слідчих ізоляторах),

ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

ч. 1, 3, 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів),

ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Нині п’ятьом підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Максимальне покарання, яке може загрожувати за скоєне, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає понад 2,6 мільярда гривень. З 24 тонн прекурсорів можна було б виготовити понад 6 тонн наркотиків. Такі обсяги наркотиків за рік у нашій країні ще не вилучалися. Тут принцип такий – чим більше ми викриваємо наркосиндикатів, тим більше мінімізуємо обіг наркотиків по країні. Ми приділяємо особливу увагу знешкодженню економічного підґрунтя наркозлочинності, позбавляючи зловмисників ресурсів для продовження їхньої незаконної діяльності. Так, на майно наркоторговців накладено арешт та вилучено їх майна на понад 160 млн грн», – повідомив Іван Вигівський.

За словами Вигівського, у 2024 році вилучено майже 5,5 тонни наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів.