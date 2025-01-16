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У Дніпровському районі Києва сталася масштабна аварія на тепломережі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дніпровському районі Києва сталася масштабна аварія на тепломережі
На місці працює 10 фахівців комунального підприємства та три одиниці техніки
фото: КП «Київтеплоенерго»

Через аварію на тепломережі тимчасово призупинено теплопостачання 178 будинків Дніпровського району та лікарні

Сьогодні, 16 січня, близько 05:00 ранку на вул. Павла Усенка сталось експлуатаційне пошкодження тепломережі. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала пошкодження та приступила до його усунення. Тимчасово призупинено теплопостачання 178 будинків Дніпровського району та лікарні. Для опалення корпусів лікарні їх підключили до мобільних котелень. Про це повідомляють у КП «Київтеплоенерго».

Пересувні котельні доставлені до Київської міської клінічної лікарні №2 та подають тепло до опікового центру і терапевтичного відділення. Вони обігріватимуть корпуси до завершення ремонтних робіт і відновлення централізованого опалення.

На місці працює 10 фахівців комунального підприємства та три одиниці техніки. Ремонтні роботи планують завершити за добу. 

За інформацією  «Київтеплоенерго», пошкодження сталося на подавальному трубопроводі діаметром 450 мм. Він прокладений у 1960 році та за тривалий період експлуатації вичерпав свій ресурс. 

КП «Київтеплоенерго» нагадує, що в Києві цього року більше ніж удвічі збільшили кількість мобільних котелень – до 51 одиниці. Їх використовують у надзвичайних ситуаціях для опалення критично важливих закладів міста, зокрема лікарень.

Нагадаємо, Кияни заборгували 4,3 млрд грн за опалення, а також 2,7 млрд грн – за гарячу воду. Це при тому, що переважна більшість містян вчасно оплачує комунальні послуги. 70% боргу припадає на близько 15% від усіх споживачів. Такі цифри оприлюднила пресслужба «Київтеплоенерго». Найбільший борг систематично формують власники елітного житла, квартир у новобудовах або ті, хто володіє кількома об'єктами нерухомості.

До слова, в Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Теги: Київ аварія Київтеплоенерго

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