Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)

За допомогою оголошень в інтернеті учасники злочинної групи знаходили жінок для зайняття проституцією

Група осіб налагодила бізнес із надання послуг сексуального характеру в орендованих столичних квартирах

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно організованої групи з п’яти осіб, які тривалий час займались сутенерством.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що група осіб налагодила бізнес із надання послуг сексуального характеру в орендованих квартирах на території Дарницького району Києва.

Організаторами незаконного бізнесу виявилась подружня пара, яка залучила до своєї злочинної діяльності двох осіб на ролі адміністраторів, які відповідали на телефонні дзвінки клієнтів та займались організаційною роботою.

Для того, щоб рекламувати свої послуги, організатори залучили ще одну особу, яка займалась підготовкою та розміщенням рекламних оголошень на тематичних сайтах. За допомогою оголошень учасники групи знаходили жінок для зайняття проституцією. Останні зобов’язувались перераховувати організаторам частину отриманих коштів, а залишок розподіляти між собою.

Вартість послуг становила від 1,6 тис. грн до 2,5 тис. грн за годину.

Учасників групи затримали у грудні 2020 року за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

За вчинене обвинуваченим загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Дарницького УП ГУНП у Києві.