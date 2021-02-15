  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За допомогою оголошень в інтернеті учасники злочинної групи знаходили жінок для зайняття проституцією - Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)
    За допомогою оголошень в інтернеті учасники злочинної групи знаходили жінок для зайняття проституцією
    Фото: Київська міська прокуратура

    Група осіб налагодила бізнес із надання послуг сексуального характеру в орендованих столичних квартирах

    Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно організованої групи з п’яти осіб, які тривалий час займались сутенерством.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що група осіб налагодила бізнес із надання послуг сексуального характеру в орендованих квартирах на території Дарницького району Києва.

    Організаторами незаконного бізнесу виявилась подружня пара, яка залучила до своєї злочинної діяльності двох осіб на ролі адміністраторів, які відповідали на телефонні дзвінки клієнтів та займались організаційною роботою.

    Для того, щоб рекламувати свої послуги, організатори залучили ще одну особу, яка займалась підготовкою та розміщенням рекламних оголошень на тематичних сайтах. За допомогою оголошень учасники групи знаходили жінок для зайняття проституцією. Останні зобов’язувались перераховувати організаторам частину отриманих коштів, а залишок розподіляти між собою.

    Вартість послуг становила від 1,6 тис. грн до 2,5 тис. грн за годину.

    Учасників групи затримали у грудні 2020 року за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)
    Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)
    Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)
    Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)
    Сімейний «бізнес»: у Києві судитимуть подружню пару сутенерів (фото)

    За вчинене обвинуваченим загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування здійснювалось слідчими Дарницького УП ГУНП у Києві.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал проституція сутенерство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies