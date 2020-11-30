Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)

Організатори незаконного бізнесу орендували квартири в Києві, де дівчата надавали послуги сексуального характеру

У Києві поліція затримала групу осіб за підозрою у сутенерстві. До складу групи входили організатори незаконного бізнесу, диспетчери та відповідальна особа за рекламу, які втягували жінок у зайняття проституцією на території столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У липні поточного року до працівників столичної поліції надійшла оперативна інформація про те, що група осіб організувала на території Дарницького району місця розпусти з метою надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України та почали документування злочинної діяльності підозрюваних.

Під час комплексу оперативних заходів поліцейські встановили, що організатори незаконного бізнесу – місцеві чоловік та жінка. Аби отримати доходи від протиправної діяльності вони орендували квартири у місті Києві, в яких дівчата надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

«Для реалізації злочинного наміру вони залучили 28-річну жінку, яка займалася розміщенням рекламних оголошень про надання інтимних послуг у мережі інтернет, за допомогою яких підбирали дівчат до «роботи» та контактували із потенційними клієнтами. Також у якості диспетчерів залучили двох жінок, які приймали дзвінки та повідомляли вартість послуг», – повідомив тимчасово виконуючий обов’язків начальника сектору ВБЗПТЛ поліції Києва Олексій Гаврилюк.

У подальшому диспетчери отримували від повій частину коштів, які передавали організаторам особисто, або перераховували на банківську картку із розрахунку 50% – організаторам, 50% – дівчата залишали собі.

«В рамках кримінального провадження, при підтримці бійців спецпідрозділу КОРД, ми провели низку обшуків за місцем мешкання організаторів та в їх автомобілі, в місцях розпусти, помешканнях одного з диспетчерів та відповідальної особи за рекламу. Під час слідчих дій вилучили речові докази злочинної діяльності, а саме: гроші, мобільні телефони, чернетки, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також майже пів сотні поліетиленових пакетів з речовиною білого кольору, зовні схожою на амфетамін, та шість поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, зовні схожою на марихуану», – розповів поліцейський.

Наркотичні засоби направлено на проведення відповідної експертизи, після отримання результатів якої буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження ще й за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Наразі троє фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчим відділом Дарницького управління поліції їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваним запобіжний захід. Зловмисникам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.