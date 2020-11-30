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    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)

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    Організатори незаконного бізнесу розміщували в інтернеті рекламні оголошення про надання інтимних послуг - Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)
    Організатори незаконного бізнесу розміщували в інтернеті рекламні оголошення про надання інтимних послуг

    Організатори незаконного бізнесу орендували квартири в Києві, де дівчата надавали послуги сексуального характеру

    У Києві поліція затримала групу осіб за підозрою у сутенерстві. До складу групи входили організатори незаконного бізнесу, диспетчери та відповідальна особа за рекламу, які втягували жінок у зайняття проституцією на території столиці.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У липні поточного року до працівників столичної поліції надійшла оперативна інформація про те, що група осіб організувала на території Дарницького району місця розпусти з метою надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України та почали документування злочинної діяльності підозрюваних.

    Під час комплексу оперативних заходів поліцейські встановили, що організатори незаконного бізнесу – місцеві чоловік та жінка. Аби отримати доходи від протиправної діяльності вони орендували квартири у місті Києві, в яких дівчата надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

    «Для реалізації злочинного наміру вони залучили 28-річну жінку, яка займалася розміщенням рекламних оголошень про надання інтимних послуг у мережі інтернет, за допомогою яких підбирали дівчат до «роботи» та контактували із потенційними клієнтами. Також у якості диспетчерів залучили двох жінок, які приймали дзвінки та повідомляли вартість послуг», – повідомив тимчасово виконуючий обов’язків начальника сектору ВБЗПТЛ поліції Києва Олексій Гаврилюк.

    У подальшому диспетчери отримували від повій частину коштів, які передавали організаторам особисто, або перераховували на банківську картку із розрахунку 50% – організаторам, 50% – дівчата залишали собі.

    «В рамках кримінального провадження, при підтримці бійців спецпідрозділу КОРД, ми провели низку обшуків за місцем мешкання організаторів та в їх автомобілі, в місцях розпусти, помешканнях одного з диспетчерів та відповідальної особи за рекламу. Під час слідчих дій вилучили речові докази злочинної діяльності, а саме: гроші, мобільні телефони, чернетки, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також майже пів сотні поліетиленових пакетів з речовиною білого кольору, зовні схожою на амфетамін, та шість поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, зовні схожою на марихуану», – розповів поліцейський.

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    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)
    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)
    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)
    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)
    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)
    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)
    Столична поліція затримала групу сутенерів (фото, відео)

    Наркотичні засоби направлено на проведення відповідної експертизи, після отримання результатів якої буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження ще й за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

    Наразі троє фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчим відділом Дарницького управління поліції їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваним запобіжний захід. Зловмисникам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

     

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал проституція сутенерство
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