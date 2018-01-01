Синоптики попередили киян про ожеледицю на дорогах
- Сьогодні, 06:12
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Ожеледиця
Сьогодні в Києві очікується хмарна погода без опадів
У суботу, 13 січня, на дорогах у Києві очікується ожеледиця. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«Вночі та вранці 13 січня в столиці очікується ожеледиця», – йдеться в повідомленні.
За прогнозом синоптиків, 13 січня в Києві очікується хмарна погода без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 градусів , вдень 2-4 градуси морозу.
Як повідомляв «Главком», мер Києва Віталій Кличко дав вказівку комунальникам готуватись до похолодання.