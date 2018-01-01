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    Синоптики попередили киян про ожеледицю на дорогах

    Сьогодні в Києві очікується хмарна погода без опадів
    У суботу, 13 січня, на дорогах у Києві очікується ожеледиця. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру. «Вночі та вранці 13 січня в столиці очікується ожеледиця», – йдеться в повідомленні. За прогнозом синоптиків, 13 січня в Києві очікується хмарна
    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка
    Ожеледиця
    Ожеледиця

    Сьогодні в Києві очікується хмарна погода без опадів

    У суботу, 13 січня, на дорогах у Києві очікується ожеледиця. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    «Вночі та вранці 13 січня в столиці очікується ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

    За прогнозом синоптиків, 13 січня в Києві очікується хмарна погода без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 градусів , вдень 2-4 градуси морозу.

    Як повідомляв «Главком», мер Києва Віталій Кличко дав вказівку комунальникам готуватись до похолодання.

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