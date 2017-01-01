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    Останній четвер цього року буде туманним

    Завтра опадів в Україні не очікується
    У четвер, 28 грудня, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень
    • Сьогодні, 14:45
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    Завтра опадів в Україні не очікується

    У четвер, 28 грудня, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +4...+10 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +3...+9 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, у Дніпропетровській області +1...+6 градусів, вдень +4...+10 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +4...+9 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +8...+13 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

    Як повідомлялося, у Києві без опадів, +4+6 градусів. До кінця тижня у столиці буде тепло, 29-30 грудня можливий дощ та поривчастий вітер.

    Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури.

    Джерело: Українські новини

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