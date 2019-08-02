Синоптики прогнозують киянам на вихідні погоду «какабека»



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У столиці буде дощова прохолодна погода

У Києві в суботу та неділю, 3-4 серпня, невеликі дощі чергуватимуться із сонцем. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря у вихідні становитиме +20+22 градуси.

Як написала Діденко на своїй сторінці у Facebook, очікується «синоптична ситуація під симпатичним, проте небезпечним псевдонімом, «какабека».

«Саме так можна буде означити погоду, яка суне до нас із південного заходу, а точніше з Румунії. Там формується циклон», - зазначила синоптик.

Вона попереджає про сильний північно-західний вітер.

Проте, є і радісна новина - з вівторка в Україні почне теплішати.

Як повідомлялося, сьогодні до кінця доби у Києві очікується гроза і шквали.

Нагадаємо також, що незвично холодна, як для середини літа, температура повітря другої декади липня у Києві виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса.