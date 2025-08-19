Головна Світ Політика
Як знищити воєнну машину Путіна? Американські аналітики назвали вісім цілей для України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Як знищити воєнну машину Путіна? Американські аналітики назвали вісім цілей для України
Після успішних атак України на Чорноморський флот у Криму, Росія почала переміщувати його частину в порти, розташовані далі від України
Окрім логістики, пропонується зосередитися на знищенні або виведенні з ладу військових об'єктів та оборонних підприємств

Американські аналітики Інституту Гудзона, що спеціалізуються на питаннях оборони, опублікували статтю з переліком восьми стратегічних цілей, які Україна має уразити на території Росії та в окупованих регіонах, щоб послабити її воєнну машину та підвищити політичну ціну агресії. На їхню думку, українські військові вже демонструють виняткову креативність у використанні нових технологій, таких як морські та повітряні дрони, і ця інноваційність має бути спрямована на ключові вузли ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут Гудзона.

Логістика та постачання

Аналітики наголошують, що Росія значною мірою покладається на залізничні та водні шляхи для переміщення військ та постачання. Тому першочерговими цілями мають стати:

Волго-Донський канал

Ключові шлюзи вздовж Волго-Донського каналу
Ключові шлюзи вздовж Волго-Донського каналу
Цей 63-мильний (101,38 км) канал з'єднує Каспійське та Чорне моря і активно використовується для перекидання військових кораблів та вантажів. Навіть часткове пошкодження одного зі шлюзів, особливо в найбільш гідравлічно чутливій ділянці, може тимчасово зупинити весь рух і завдати значного економічного та геополітичного удару.

Транзитні маршрути Китай-Росія

Стратегічні пункти перетину кордону між Китаєм та Росією на Далекому Сході
Стратегічні пункти перетину кордону між Китаєм та Росією на Далекому Сході
Китай залишається ключовим постачальником товарів подвійного призначення для російського ВПК. Більшість цих товарів транспортується залізницею через два основні прикордонні переходи – Манчжурія-Забайкальськ та Суйфеньхе-Погранічний. Аналітики пропонують диверсійні операції на залізничній інфраструктурі в радіусі 100 миль (160,9 км) від кордону, щоб уповільнити потік критичних вантажів.

Кримський міст

Ключові мости поблизу Криму
Ключові мости поблизу Криму
Україна вже неодноразово уражала Керченський міст, який є основним шляхом постачання для російських військ. Захід має надати Україні зброю, здатну повністю його зруйнувати, наприклад, ракети Taurus. Крім того, важливо знищити або значно пошкодити мости через перешийки, що з'єднують Крим з Херсонською областю: Чонгарський, Сиваський та Генічеський.

Залізничні мости

Цілі глибокого удару по Україні
Цілі глибокого удару по Україні
Російська залізнична мережа щодня перевозить від 20 тис. до 30 тис. тонн боєприпасів та палива. Замість ураження поїздів, що рухаються, аналітики радять зосередитися на ключових залізничних мостах, трансформаторах та тягових підстанціях, які набагато складніше відновити.

Військова інфраструктура та виробництво

Окрім логістики, пропонується зосередитися на знищенні або виведенні з ладу військових об'єктів та оборонних підприємств.

Завод з виробництва дронів Shahed у Татарстані

Майданчик з виробництва дронів у Татарстані
Майданчик з виробництва дронів у Татарстані
На думку експертів, цей завод, розташований приблизно за 900 миль (1 448,4 км) від України, є основним центром виробництва іранських дронів Shahed для Росії. Незважаючи на те, що його повне знищення є малоймовірним, навіть часткове виведення з ладу матиме важливе символічне та практичне значення. Аналітики зазначають, що удар по заводу може призвести до значних супутніх жертв, оскільки там використовується праця молодих робітників, зокрема іноземних студентів та примусова праця.

Нова військово-морська база в Абхазії

Окупована Росією Абхазія та порт Очамчира
Окупована Росією Абхазія та порт Очамчира
Після успішних атак України на Чорноморський флот у Криму Росія почала переміщувати його частину в порти, розташовані далі від України. Одним з таких місць є Очамчире в окупованій Абхазії, де РФ будує нову військово-морську базу. Аналітики вважають, що ця локація вразлива до атак українськими дронами, оскільки не має достатніх природних або штучних захисних бар'єрів.

Російські бази Тихоокеанського флоту

Стратегічні місця розташування Тихоокеанського флоту Росії
Стратегічні місця розташування Тихоокеанського флоту Росії
Хоча Тихоокеанський флот не бере прямої участі у війні, він допомагає з логістикою та сковує сили Заходу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пропонується розробити креативний план, наприклад, прихованої доставки морських дронів на контейнеровозах або використання далекобійних БПЛА, щоб завдати удару по базах на російському Далекому Сході.

Придністров’я

Придністров'я та молдовсько-український кордон
Придністров'я та молдовсько-український кордон
Аналітики вважають, що захоплення українськими силами території Придністров'я, де дислокується російський контингент, значно послабило б тиск на Одесу. Ці російські сили є застарілими та не мають можливості поповнювати свої запаси. Експерти наголошують, що така операція є ризикованою, але у довгостроковій перспективі може усунути загрозу з боку цього регіону.

Нагадаємо, ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зауважує, що таку інформацію надав високопоставлений представник адміністрації США. Однак Кремль офіційно не оголосив про свою згоду на зустріч.

Теги: росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

