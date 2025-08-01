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Україна проводить наймасштабніше будівництво оборонних споруд – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна проводить наймасштабніше будівництво оборонних споруд – WSJ
Програма зміцнення фронту триває вже два роки, але стикається з певними проблемами
фото з відкритих джерел

Масштабне будівництво спрямоване на стримування нового літнього наступу російських військ

Україна розгорнула найбільші з початку вторгнення Росії будівельні роботи з укріплення лінії фронту. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає «Главком».

Масштабне будівництво спрямоване на стримування нового літнього наступу російських військ. Основний акцент на швидке зведення протитанкових ровів, укриттів і ліній колючого дроту на сході України.

«Армія, яка копає глибше, – це армія, яка виживає», – зазначив інженер Олег, відповідальний за облаштування близько 300 км оборонних рубежів.

За даними видання, програма зміцнення фронту триває вже два роки. Водночас вона стикається з постійними проблемами: затримками, російськими ударами, а також корупційними скандалами й арештами посадовців.

Російським військам уже вдавалося проривати слабкі або недобудовані ділянки оборони. Наприклад, у північних районах це дозволило агресору розпочати новий наступ силами до 50 тисяч військових.

The Wall Street Journal повідомляє, що Україна зводить три пояси оборони:

  • Перша лінія – будується піхотинцями безпосередньо біля фронту;
  • Друга лінія – створюється інженерними військами;
  • Третя лінія – формується місцевими адміністраціями для захисту ключових міст і обласних центрів.

Завдання цих укріплень – зупинити ворога ще до того, як він зможе просунутися вглиб країни.

У 2024 році на інженерне укріплення фронту держава виділила понад 46 млрд грн, або майже 2% від військового бюджету. Реальні витрати, за словами чиновників, ще вищі, однак точні цифри не розголошуються.

Війна швидко змінюється. Якщо у 2022 році основну загрозу становила артилерія, і акцент робився на довгі окопи, то нині – це дрони. Сучасні траншеї копають глибше, облаштовують укриттями для малих груп, а також командними пунктами для операторів БПЛА. Спостережні пости втратили ефективність.

Через дефіцит важкої техніки РФ дедалі частіше використовує малі мобільні групи на мотоциклах і баггі. У відповідь українські війська встановлюють щільну мережу малопомітних металевих спіралей, які ускладнюють рух і роблять ворога легкою мішенню для дронів.

Раніше ми писали, що українські військові аеродроми залишаються однією з головних цілей російських повітряних атак, однак Збройним силам України вдалося уникнути втрат західних винищувачів під час таких ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Видання підкреслює, що ключову роль для Повітряних сил України відіграють розосередження та мобільність. Оскільки країна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, було обрано альтернативну стратегію.

Теги: армія будівництво Україна

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