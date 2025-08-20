Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Долю війни вирішуватимуть переговори США-Китай?

Зустріч Путін-Зеленський практично неможлива до зустрічі Путін-Сі. Попри спроби бліц-кригу Трампа зробити цю зустріч до візиту Путіна в Китай, Кремль робить все від себе залежне, щоб  затягнути час.

Де-факто, зараз ми бачимо найнижчий рівень суверенітету РФ за всі роки правління Путіна. Він іде до Сі з проханням дозволити йому продовжувати СВО.

Після Аляски росіяни офіційно запропонували КНР стати гарантами угоди. В перекладі на людську мову це означає, що Путін захотів запропонувати себе в якості такого собі умовного посередника між Китаєм та США. Правда, він може запропонувати тільки спільні проекти в півнчно-морському шляху та розробці Арктики.

Путін не просто визнає, що він не може бути третім полюсом світу. Він визнає, що потребує подвійного протекторату, щоб одна зі сторін його не розчавила. Особливо, зважаючи на технологічну відсталість і неспроможність РФ будувати так звану суверенну економіку.

Для нас це, більш позитивний ніж негативний сигнал. Обидві сторони (Китай і США) не хочуть поразки України. І обом точно не потрібна перемога Росії. В той же час в обох випадках ми маємо труднощі з комунікацією. В Пекіні у нас її де-факто, немає. В Вашингтоні ми розмовляємо через посередників.

Поки все більше стає схожим, що долю цієї війни вирішуватимуть переговори США-Китай.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Китай путін Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що може зупинити катастрофу на фронті?
Мобілізація, яка змінить хід війни
21 липня, 19:13
Ольга Селих у 2025 році закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка
Ольга Селих – нова пані посол в Омані. У соцмережах розгорілися суперечки
22 липня, 22:10
США на Радбезі ООН закликали Китай припинити підтримку Росії у війні проти України
Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії
26 липня, 04:44
Трамп також підписав окремий указ, що збільшує мито для Канади з 25% до 35%, яке набуває чинності вже з 1 серпня
Трамп зберігає базовий тариф у 10%, але не для всіх: деталі нового тарифного плану США
1 серпня, 04:46
Трамп збере у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії
Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»
8 серпня, 03:22
Філіппінські кораблі та рибалки зіткнулися з небезпечними маневрами та блокуванням з боку китайського патрульного корабля
Поблизу рифу Скарборо зіткнулися два китайські кораблі
11 серпня, 13:02
Голова російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР»
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
15 серпня, 11:47
Президента США Дональда Трампа супроводжуватиме делегація
Хто зустрінеться з Путіним: Білий дім оприлюднив список
15 серпня, 15:34
Трамп відповів журналістам щодо відправлення миротворців
Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості
18 серпня, 21:15

Вадим Денисенко

Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
Пастки Аляски
Пастки Аляски

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2911
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2101
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1820
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1797
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua