Хмельницький апеляційний суд залишив чоловіку довічне ув'язнення за зґвалтування падчерки

Чоловік змушував дівчинку мовчати, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю

Хмельницький апеляційний суд підтримав рішення прокуратури та залишив чоловіку довічне ув'язнення за ґвалтування 11-річної падчерки. До цього він уже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування власної доньки. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Так, прокурори довели, що вітчим ґвалтував дівчинку, а вперше він це зробив, коли їй було 11 років. Чоловік змушував дівчинку мовчати, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю.

Зрештою дитина наважилася зателефонувати в поліцію, злякавшись за життя матері. Водночас фігурант своєї вини так і не визнав.

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У грудні 2022 року Ізяславський районний суд засудив чоловіка до довічного ув'язнення, яке він безрезультатно намагався оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, минулоріч на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Днями Воловецький райсуд визнав їх винними, однак змінив кваліфікацію справи на більш м'яку статтю та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. А через неповнолітній вік звільнив підлітків від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

До слова, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду.