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Хмельницький апеляційний суд залишив чоловіку довічне ув'язнення за зґвалтування падчерки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хмельницький апеляційний суд залишив чоловіку довічне ув'язнення за зґвалтування падчерки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік змушував дівчинку мовчати, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю

Хмельницький апеляційний суд підтримав рішення прокуратури та залишив чоловіку довічне ув'язнення за ґвалтування 11-річної падчерки. До цього він уже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування власної доньки. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Так, прокурори довели, що вітчим ґвалтував дівчинку, а вперше він це зробив, коли їй було 11 років. Чоловік змушував дівчинку мовчати, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю.

Зрештою дитина наважилася зателефонувати в поліцію, злякавшись за життя матері. Водночас фігурант своєї вини так і не визнав.

У грудні 2022 року Ізяславський районний суд засудив чоловіка до довічного ув'язнення, яке він безрезультатно намагався оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, минулоріч на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Днями Воловецький райсуд визнав їх винними, однак змінив кваліфікацію справи на більш м'яку статтю та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. А через неповнолітній вік звільнив підлітків від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

До слова, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду.

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Теги: зґвалтування Хмельниччина

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