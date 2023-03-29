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Чому «1+1» скасував ток-шоу про зґвалтування на Закарпатті. Деталі скандалу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чому «1+1» скасував ток-шоу про зґвалтування на Закарпатті. Деталі скандалу
У позиції телеканалу йдеться про те, що команда ток-шоу Олексія Суханова готувала випуск, «дотримуючись усіх журналістських стандартів, моральних та етичних норм і мала письмові дозволи на зйомку від дорослих учасників процесу»
фото: скрін із відео

Телеканал відправив знімальну групу на Закарпаття та планував програму з участю неповнолітніх

Пресслужба «1+1» розповіла свою позицію щодо підготовки програми «Говорить вся країна» про групове зґвалтування дитини на Закарпатті. Ця подія викликала резонанс вироком – троє неповнолітніх хлопців, які зняли все на відео та поширили його у школі, отримали умовні строки. Деталі скандалу з телеканалом повідомляє «Детектор медіа».

У «1+1» вирішили присвятити чутливій темі випуск ток-шоу «Говорить вся країна», для чого відправили знімальну групу на Закарпаття та планували ефір, проте там зазначили: оскільки начебто деякі гості відмовилися від запису програми, зйомки не відбулись.

У позиції телеканалу йдеться про те, що команда ток-шоу Олексія Суханова готувала випуск, «дотримуючись усіх журналістських стандартів, моральних та етичних норм і мала письмові дозволи на зйомку від дорослих учасників процесу».

«Участь дівчини у студії не планувалася. Участь неповнолітніх у програмі не планувалася взагалі», – написав «1+1».

Натомість адвокат Масі Найєм повідомив, що журналісти проєкту таки намагалися запросити в ефір бабусю та батька дівчини, а також і її саму.

«Журналісти намагались хитрощами виманити в цей етер бабусю постраждалої, її батька і саму постраждалу. Дякуючи адвокатам ... нам вдалось цьому запобігти… в наш час це сюрр. Сюрр – протидіяти діям журналістів, коли питання стосується такої теми», – написав Найєм.

Чому «1+1» скасував ток-шоу про зґвалтування на Закарпатті. Деталі скандалу фото 1
Чому «1+1» скасував ток-шоу про зґвалтування на Закарпатті. Деталі скандалу фото 2

У коментарі «Детектору медіа» Найєм додав, що наразі дівчинка з сім’єю повертаються додому на Закарпаття. За його словами, незадовго до цього він спілкувався з журналістом телеканалу «1+1», який показав сценарій ефіру. Так, у студію планували запросити експертів і бабусю дівчинки з молодшими онуками, які мали переглянути відео з подіями того дня.

«Я казав йому, що у вас є певна інформація та матеріали, які можуть нашкодити судовому процесу, якщо це оприлюднять раніше. Однак він відповів мені, що буде до останнього боротися за це і показав мені сценарій [...]. Докази того, що журналісти мали намір це запустити, є в мене в аудіозаписі», – розповів адвокат.

Водночас шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор медіа» Наталія Лигачова зауважила, що в ефірі телемарафону вже показали рідних дівчинки.

Чому «1+1» скасував ток-шоу про зґвалтування на Закарпатті. Деталі скандалу фото 3

Нагадаємо, що ця подія трапилася на Закарпатті ще у серпні 2021 року, але вирок винесли лише 20 березня цього року. Відомо, що троє підлітків зґвалтували тоді ще 14-річну дівчинку.

Воловецький райсуд визнав їх винними, однак змінив кваліфікацію справи на більш м'яку статтю та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. А через неповнолітній вік звільнив підлітків від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

До слова, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду.

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Теги: 1+1 зґвалтування Закарпаття

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