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Поліція встановлює обставини чергової бійки підлітків: цього разу на Прикарпатті

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Поліція встановлює обставини чергової бійки підлітків: цього разу на Прикарпатті
Правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту
фото з відкритих джерел

Поліція встановила, що учасницями інциденту є учениці місцевого ліцею

Мережею поширилось відео, на якому двоє дівчат повалили одна одну на землю та побилися. Поліція Івано-Франківської області розслідує обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами. Про це йдеться на сторінці поліції у соціальній мережі.

Повідомляється, що у селі Микуличин Івано-Франківської області правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами, який стався 19 січня. У поліції на конфлікт відреагували тільки ввечері 24 січня. Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, де було опубліковано відео з бійкою.

На відео видно, як дві школярки повалили одна одну на землю та побилися, проте жодних звернень до поліції за фактом події не надходило. Як з’ясувалося, конфлікт стався неподалік садиби в селі, і жоден з учасників не звертався по медичну допомогу.

Поліція встановила, що учасницями інциденту є учениці місцевого ліцею. Одна зі школярок навчається у сьомому класі, інша у восьмому. Наразі триває розслідування, під час якого правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту та надають правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю. 

До слова, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Раніше ми повідомляли, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.

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Теги: розслідування поліція конфлікт школярі діти

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