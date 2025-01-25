Поліція встановлює обставини чергової бійки підлітків: цього разу на Прикарпатті
Поліція встановила, що учасницями інциденту є учениці місцевого ліцею
Мережею поширилось відео, на якому двоє дівчат повалили одна одну на землю та побилися. Поліція Івано-Франківської області розслідує обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами. Про це йдеться на сторінці поліції у соціальній мережі.
Повідомляється, що у селі Микуличин Івано-Франківської області правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами, який стався 19 січня. У поліції на конфлікт відреагували тільки ввечері 24 січня. Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, де було опубліковано відео з бійкою.
На відео видно, як дві школярки повалили одна одну на землю та побилися, проте жодних звернень до поліції за фактом події не надходило. Як з’ясувалося, конфлікт стався неподалік садиби в селі, і жоден з учасників не звертався по медичну допомогу.
Поліція встановила, що учасницями інциденту є учениці місцевого ліцею. Одна зі школярок навчається у сьомому класі, інша у восьмому. Наразі триває розслідування, під час якого правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту та надають правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, що столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю.
До слова, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.
Раніше ми повідомляли, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.
Читайте також:
- Катування 12-річної дівчини у Білій Церкві: суд обрав запобіжний захід одному з кривдників
- У Києві група школярок побила дівчинку: розпочато розслідування
- У Білій Церкві ровесниця та двоє старших хлопців побили 12-річну дівчину
- На Вінниччині підліток жорстоко побив шестикласника: реакція поліції
- На Рівненщині вчитель побив учня
Коментарі — 0