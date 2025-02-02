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Вихователька дитсадка з Рівного потрапила до бази «Миротворця»: що вона зробила

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вихователька дитсадка з Рівного потрапила до бази «Миротворця»: що вона зробила
ТЦК у Рівному після вибуху
фото з відкритих джерел

Жінка опинилася на сайті «Миротворця» за коментар під дописом у Facebook

Виховательку дитсадка з Рівного внесли в базу «Миротворець», після публікації коментаря під дописом у Facebook про вибухи у Рівненському ТЦК. Про це пише «Суспільне Рівне».

«Перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Усвідомленні дії, направлені на підрив обороноздатності України і зрив мобілізаційних заходів... Радіє загибелі й пораненню людей під час вибуху в Рівненському ТЦК 1 лютого», – цитує видання повідомлення з «Миротворця».

Скриншот коментаря жінки з соцмереж
Скриншот коментаря жінки з соцмереж

Зазначалось, що жінка працює в рівненському дитсадку.

У Рівненській міській раді відповіли, що з 3 лютого ситуацію прокоментують у міськраді, адже дитсадок є комунальним закладом освіти.

Сама жителька Рівного, яку занесли до «Миротворця», запевнила журналістів, що не публікувала коментаря під дописом у Facebook. Жінка стверджує, що її акаунт в соцмережі хтось зламав. Також вона звернулася із заявою до правоохоронців.

«Я до ЗСУ дуже добре ставлюся. Я завжди за них молюся, допомагаю, як можу», – додала рівнянка.

Центр «Миротворець» – український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Результати своїх досліджень публікуються на однойменному сайті.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформцією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

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Теги: напад Рівне поліція жінка чоловік злочинець солдат поранення соцмережі Михайло Драпатий

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