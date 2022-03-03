«Ситуація складна, але контрольована». Кличко звернувся до киян (відео)

Кличко переконаний, що ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави

«У киян настрій – патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними»

У Києві ситуація складна, але контрольована. Міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Проїхався по місту. Спустився на одну зі станцій метро, де вже кілька днів в укритті перебувають люди. Поспілкувався, поцікавився потребами, підбадьорив. У киян настрій – патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними.

Міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також – готує місто до ймовірних складних подій. У столиці встановлені блок-пости, обмежувальні блоки на вулицях для руху транспорту, запроваджена комендантська година. Я прошу всіх дотримуватись ключових правил безпеки. Це вкрай важливо!», – сказав Кличко.

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Зазначимо, другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.