Мати викраденого у Києві немовляти заявила, що батько хоче «накачати дитину медикаментами»

Резонансний інцидент стався 8 листопада у Києві

Громадська активістка Оксана Хомей, яка звинувачує колишнього чоловіка, співробітника IT-компанії EPAM Ukraine Аркадія Сусла, у викраденні п'ятимісячної доньки Анни, оприлюднила нову заяву. Жінка стверджує, буцімто родина батька дитини у смт Ріпки на Чернігівщині намагається накачати немовля медикаментами та фальсифікувати докази проти матері. Про це Оксана Хомей повідомила у соцмережах, інформує «Главком».

«Зупиніть цих нелюдів! Хто живе в Ріпках – будь ласка, допоможіть», – звернулася мати до правоохоронців та місцевих жителів, опублікувавши фото батька із заплаканою дитиною. Жінка наголошує, що дівчинка перебуває в істериці та важкому стресі, адже від народження жодної ночі не ночувала окремо від матері, а батька бачила рідко.

У зв'язку з інцидентом Оксана Хомей також звернулася до юристів та фахівців з адвокації (GR) із закликом підготувати зміни до українського законодавства. На її думку, держава має гарантувати реальний захист матері в ситуаціях, коли батько самовільно вилучає малолітню дитину.

Допис Оксани Хомей скриншот

Реакція EPAM Ukraine на скандал

Тим часом скандал перекинувся на сторінки роботодавця батька дитини. Користувачі соцмереж залишають гнівні коментарі на офіційній сторінці EPAM Ukraine, вимагаючи реакції на дії їхнього співробітника та закликаючи компанію дати оцінку ситуації.

У відповідь на численні звернення представники компанії оприлюднили офіційну позицію: «Безпека та здоров’я дитини – найважливіше в цій ситуації. Будь-які форми насильства та порушення законодавства є неприпустимими. Правоохоронні органи мають з’ясувати усі деталі стосунків між батьками та визначити місцезнаходження дитини. Компанія готова до співпраці з правоохоронними органами та уповноваженими структурами з захисту дітей і діятиме в межах закону».

Відповідь компанії EPAM Ukraine скриншот

Відповідь компанії EPAM Ukraine скриншот

Нагадаємо, резонансний інцидент стався 8 листопада у Києві. За словами Хомей, після прогулянки в парку чоловік схопив п'ятимісячне немовля, сів у автомобіль із спільниками й утік. Намагаючись зупинити авто, мати лягала на капот, однак водій об'їхав її. Жінка викликала поліцію, зафіксувала факти домашнього насильства й підтвердила своє право на проживання з дитиною висновками органу опіки Шевченківського району та довідкою ОСББ. Оксана Хомей публічно звернулася до очільника поліції Києва Дмитра Шумейка з проханням втрутитися в ситуацію.

Водночас у коментарі «Главкому» батько дитини Аркадій Сусло заперечив факт викрадення, заявивши, що дівчинка перебуває з ним, а його колишня партнерка «все перекручує і маніпулює». Відповідати на запитання, чому немовля забрали від матері у такий спосіб, чоловік відмовився та поклав слухавку.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. «Главком» продовжує стежити за перебігом розслідування.