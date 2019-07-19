Скандал навколо закриття відділення «Укрпошти»: Київ пропонує альтернативні варіанти для переїзду



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Кияни проти закриття відділення Укрпошти на вул. Богдана Хмельницького, 44 Фото: Укрпошта

Було запропоновано приміщення за адресами: вулиця Богдана Хмельницького, 26-28/55-Г та вулиця Володимирська, 51-А

Департамент комунальної власності Києва пропонував відділенню «Укрпошта» на вул. Богдана Хмельницького, 44 альтернативні варіанти приміщень для переїзду, що ні територіально, ні за площею не поступаються його нинішньому місцезнаходженню. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Водночас міська влада відкрита до конструктивного діалогу з представниками акціонерного товариства, аби кияни та гості столиці отримали нове комфортне місце для поштового відділення», - зазначили в мерії.

Як повідомляє Департамент комунальної власності, 29 квітня 2016 року між Департаментом та АТ «Укрпошта» було укладено договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 202,40 кв. м на вул. Богдана Хмельницького, 44, який діяв до 27 квітня 2019 року. При цьому, 26 лютого 2019 року на засіданні постійної комісії КМР з питань власності депутати Київради не підтримали продовження дії договору АТ «Укрпошта».

Згодом за участю представників Департаменту та акціонерного товариства було проведено низку зустрічей, під час яких пропонувалося розмістити поштове відділення у наявних вільних приміщеннях комунальної власності на правах оренди. При цьому було підтверджено, що ці приміщення мають бути аналогічної площі, розташовані поблизу вулиці Богдана Хмельницького, 44, а в разі потреби ремонту, його буде здійснено за рахунок балансоутримувача.

Зокрема, було запропоновано приміщення за адресами: вулиця Богдана Хмельницького, 26-28/55-Г та вулиця Володимирська, 51-А. За результатами огляду приміщень представником акціонерного товариства не було висловлено згоди чи відмови на запропоновані варіанти.

Наразі з розумінням необхідності забезпечення мешканців району в наданні поштових послуг із максимальною територіальною зручністю, робота щодо вирішення питання пошуку придатного приміщення АТ «Укрпошта» триває, повідомляє Департамент комунальної власності.

Як повідомлялося, депутати Київради не продовжили «Укрпошті» термін оренди приміщення вул. Б. Хмельницького, 44. Відділення проіснувало на цьому місці 60 років, в ньому обслуговуються більше 11 тисяч клієнтів.

«Укрпошта» подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо продовження терміну дії договору оренди приміщення на вул. Б. Хмельницького, 44 та скасування рішення комісії Київради з питань власності.