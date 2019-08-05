Скільки коштує оренда квартири в Києві: де найдешевше і найдорожче графіка



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За рік вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 43% в середньому

Найбільшою популярністю користуються однокімнатні квартири

У Києві найдешевше орендувати житло можна в Деснянському районі. Тут однокімнатна квартира обійдеться в 6,5 тис. грн на місяць, а трикімнатна – 9,8 тис. грн.

Про це йдеться в дослідженні «OLX Нерухомість».

Традиційно найдорожчі квартири у Печерському районі. Тут вартість оренди трикімнатного житла складає 40,6 тис. грн. Минулого року орендна плата складала 15 тис. грн.

Другим за вартістю оренди житла в Києві є Шевченківський район, де зняти «однушку» можна за 9,8 тис. грн.

Топ-3 найдорожчих районів закриває Голосіївський, де середня ціна на двокімнатне житло складає 13,9 тис. грн, при тому що в інших районах за «двійку» можна віддати до 12 тис. грн.

Загалом, рейтинг залишився таким, як був минулого року. Єдиний район, який суттєво змінив позиції, – Подільський. За попередніми даними, він займав другу позицію з кінця. За «трійку» в місяць просили 9,5 тис. грн, а цьогоріч – 14,2 тис. грн. Таким чином Поділ наздогнав Дніпровський і Святошинський райони.

За даними аналітики, однокімнатні та двокімнатні квартири було дешевше знімати на початку року, адже до літнього сезону вони збільшились в ціні. У червні вартість оренди «двійок» зросла на 4%, однокімнатних – 2%. Ситуація з «трійками» протилежна – квартири дорожчали на початку року, приріст склав майже 5%, а до літа змін не прослідковувалось.

Якщо порівнювати середню вартість квартир першого півріччя 2019 і 2018 років, то очевидним є зростання цін на всі види житла. Наприклад, «однушки» зросли на 43% в середньому, «двійки» – 30%, а трикімнатні піднялись майже на половину, приріст склав 44%.

Кияни масово шукають однокімнатні квартири. За перше півріччя 2019 року, серед всіх відгуків на оголошення 58% припало на них. До порівняння, «двійки» поступаються майже на половину – 34% відгуків, а трикімнатні в найменшому попиті серед шукачів житла – 8% відповідей.

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