Ціни на яйця у США напередодні Великодня оновили рекорд – WSJ

Середня ціна десятка яєць вперше піднялася вище $6

Роздрібні ціни на яйця в США в березні досягли нового рекордного рівня, проте аналітики відзначають наявність сигналів, що обнадіюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Минулого місяця яйця подорожчали на 5,9% порівняно з лютим, коли зростання цін на них перевищило 10%. Порівняно з березнем 2024 року роздрібна ціна на яйця підскочила в 1,6 рази, згідно з опублікованими у четвер офіційними даними.

У березні ціна упаковки з 12 великих яєць вперше перевищила позначку $6 і становила в середньому $6,23.

Тим часом оптові ціни на яйця знизилися. У березні середня оптова ціна дюжини яєць опустилася до $3 із рекордно високих позначок лютого.

Різке подорожчання яєць у США обумовлено спалахом пташиного грипу, через який у країні було забито мільйони курей.

Аналітик Expana Райан Хойновскі зазначає, що породжені епідемією проблеми починають слабшати у міру того, як фермери відновлюють поголів'я. «Зараз поголів'я курей безперечно більше, ніж було нещодавно», – сказав він.

Хоча в період святкування Великодня попит на яйця традиційно зростає, Хойновскі вважає, що через високі ціни цього року американці фарбуватимуть менше натуральних яєць, віддаючи перевагу штучним.

Нагадаємо, у США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину.

До слова, Туреччині спостерігається різкий стрибок цін на яйця, що виявилося у дворазовому подорожчанні продукції за останні чотири місяці. А все тому, що держава вирішила допомогти США та підзаробити на яєчній кризі у США.