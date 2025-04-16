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Чи можна святкувати Великдень онлайн: відповідь митрополита ПЦУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи можна святкувати Великдень онлайн: відповідь митрополита ПЦУ
Олександр Драбинко зауважив, що наразі не всі мають можливість брати участь у богослужіннях, оскільки дехто перебуває на фронті, хтось – на окупованих територіях
колаж: glavcom.ua

Драбинко: Якщо вірянин не має змоги відвідати церкву, то варто споглядати богослужіння онлайн і молитися

У випадках, коли віряни не можуть фізично бути присутніми на великодньому богослужінні, важливо зберігати єдність із церковною спільнотою у молитві. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» зазначив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко, інформує «Главком».

«Повноцінною участю (у святі, – «Главком») є причастя святих христових таїн при завершенні богослужіння на Великдень. Якщо вірянин не має змоги відвідати церкву, то варто споглядати богослужіння онлайн і молитися, перебувати душею разом із тими, хто перебуває в храмі», – зазначив митрополит.

Олександр Драбинко зауважив, що наразі не всі мають можливість брати участь у богослужіннях, оскільки дехто перебуває на фронті, хтось – на окупованих територіях, а ще хтось був змушений покинути свої домівки, через що втратив можливість відвідувати церкву.

«Христос прийшов заради спасіння кожної людини, незалежно від того, де вона зараз знаходиться. І радість від Воскресіння має перебувати у нашому серці постійно», – сказав митрополит.

Нагадаємо, що у пасхальну ніч на території Хмельниччини зміниться комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 3:00. Зазвичай комендантська година у Хмельницькій області діє із 00:00 по 05:00.

Також у ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, комендантську годину в Кіровоградській області буде скорочено. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку.

Зауважимо, що Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями. «Главком» розповідав, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн.

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Теги: Українська православна церква Олександр Драбинко Великдень 2025

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