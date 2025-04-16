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Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
Митрополит Олександр Драбинко зазначив, що до завершення Великодньої служби та освячення пасок триває Великий піст
фото: oleksandr.drabinkо/Facebook

Олександр Драбинко пояснив, чи потрібно освячувати великодній кошик

Нагальної потреби в освяченні великоднього кошика немає – це радше українська традиція. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» зазначив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко, інформує «Главком».

«На Великдень ми приносимо до храму на освячення частинки тих страв, які потім будуть на святковому столі: паску, сир, яйця, ковбасу. Але нагальної потреби освячувати великодній кошик нема. Це українська традиція, у багатьох православних країнах її не дотримуються», – зауважив митрополит.

Олександр Драбинко пригадав, що в його дитинстві, коли родина не могла піти до храму, дідусь читав молитву «Отче наш» і окроплював святковий стіл свяченою йорданською водою. Лише після цього, за його словами, можна було розговлятися (споживати їжу в перший день після посту, – «Главком»).

Митрополит зазначив, що до завершення Великодньої служби та освячення пасок триває Великий піст, тож куштувати паску чи будь-що зі святкового кошика до того часу не можна.

«Розговіння відбувається саме у святу неділю, коли ми починаємо споживати продукти, від яких утримувалися у дні Великого Посту», – наголосив Драбинко.

Нагадаємо, що у пасхальну ніч на території Хмельниччини зміниться комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 3:00. Зазвичай комендантська година у Хмельницькій області діє із 00:00 по 05:00.

Також у ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, комендантську годину в Кіровоградській області буде скорочено. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку.

Зауважимо, що Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями. «Главком» розповідав, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн.

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Теги: Олександр Драбинко Великдень 2025

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