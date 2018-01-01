«Скучив за бабусею»: зниклого у Києві дев’ятирічного хлопчика знайшли на Житомирщині

Поліцейським хлопчик розповів, що сумував за бабусею, а тому вирішив її провідати, сівши на потяг з Києва до міста Малин

У середу, 24 січня, до столичних правоохоронців надійшла інформація, що у Дніпровському районі Києва зі школи з групи подовженого дня самостійно пішов дев’ятирічний учень третього класу. Коли матір прийшла забирати дитину, у навчальному закладі хлопчика вже не було. Як повідомили у Нацполіції, отримавши повідомлення, за тривогою підняли



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Хлопчик, якого розшукували правоохоронці

Поліцейським хлопчик розповів, що сумував за бабусею, а тому вирішив її провідати, сівши на потяг з Києва до міста Малин

У середу, 24 січня, до столичних правоохоронців надійшла інформація, що у Дніпровському районі Києва зі школи з групи подовженого дня самостійно пішов дев’ятирічний учень третього класу. Коли матір прийшла забирати дитину, у навчальному закладі хлопчика вже не було.

Як повідомили у Нацполіції, отримавши повідомлення, за тривогою підняли співробітників ювенальної превенції територіального управління поліції, екіпажі патрульних, до пошуків залучили наряди нацгвардійців.

«Ми опитали батьків зниклого школяра. Під час розмови мама повідомила, що з народження сина виховувала бабуся, яка проживає у місті Малин Житомирської області. Онук із нею постійно спілкувався і приїжджав до неї гостювати», - розповів начальник сектору ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Олег Остапчук.

Поліцейські припустили, що хлопчик міг самостійно поїхати до Малина. Тож прийняли рішення перевірити вокзали, автостанції та рейсові маршрутки.

Невдовзі київським поліцейським надійшло повідомлення від патрульних, що у Житомирській області на залізничній станції вийшов хлопець, схожий за описом на зниклого.

«Як було встановлено, це і був хлопчик, який втік зі школи: поліцейським він розповів, що сумував за бабусею, а тому вирішив її провідати. Він сів у електропотяг і приїхав в інше місто, де його помітили правоохоронці», - зазначили у поліції.

Того ж дня дитину привезли до Києва та передали батькам.

До слова, поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками дендропарку «Софіївка» в Умані, де загинула дитина.