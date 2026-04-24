Скверу в Солом’янському районі присвоїли назву «Пам’яті героїв – рятувальників»

Ірина Міллер
У Києві рятувальники при гасінні пожежі потрапили під ворожий обстріл 23 березня 2023 року
скриншот відео

Ініціатива спрямована на увіковічнення пам’яті рятувальників, які загинули під час виконання службових обов’язків

Безіменному скверу в Солом’янському районі присвоїли назву «Пам’яті героїв – рятувальників». Таке рішення прийняли на пленарному засіданні Київради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційному порталі Києва.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії Юлія Ярмоленко (фракція «Єдність»), ініціатива спрямована на увіковічнення пам’яті рятувальників, які загинули під час виконання службових обов’язків.

«Присвоєння скверу назви «Пам’яті героїв – рятувальників» є виявом шани, вдячності та суспільного визнання їхнього подвигу. Такі рішення мають особливе значення, оскільки вони закріплюють у міському просторі пам’ять про тих, хто до останнього стояв на захисті життя і безпеки людей», – каже депутатка.

Нагадаємо, у столиці безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського присвоєно ім'я Андрія Парубія. Таке рішення було прийнято сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 70 депутатами

 

