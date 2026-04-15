Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зґвалтування жінки на Лисогірській: поліція затримала підозрюваного

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Киянка поверталася додому, коли на неї напав невідомий

Поліцейські Києва затримали 35-річного мешканця Теремків, який підозрюється у зґвалтуванні жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Лисогірській пізно ввечері. За даними слідства, киянка поверталася додому, коли на неї напав невідомий. Як зазначається у матеріалах справи, зловмисник застосував фізичну силу та вчинив щодо жінки статевий злочин, після чого втік із місця події.

Місце, де, за версією слідства, стався злочин
фото: Національна поліція України

За словами правоохоронців, оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу нападника, ним виявився 35-річний мешканець мікрорайону Теремки.

«Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування)», – зауважили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.

Раніше у Деснянському районі столиці винесено вирок 49-річному чоловіку, якого визнано винним у зґвалтуванні 15-річної дівчини. За активного підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва суд призначив зловмиснику покарання у вигляді семи років позбавлення волі. 

Теги: Київ зґвалтування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Зґвалтування жінки на Лисогірській: поліція затримала підозрюваного
Пацієнт осліп, перед судом постане лікар-отоларинголог
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua