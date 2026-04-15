Зґвалтування жінки на Лисогірській: поліція затримала підозрюваного

За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі

Киянка поверталася додому, коли на неї напав невідомий

Поліцейські Києва затримали 35-річного мешканця Теремків, який підозрюється у зґвалтуванні жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Лисогірській пізно ввечері. За даними слідства, киянка поверталася додому, коли на неї напав невідомий. Як зазначається у матеріалах справи, зловмисник застосував фізичну силу та вчинив щодо жінки статевий злочин, після чого втік із місця події.

Місце, де, за версією слідства, стався злочин фото: Національна поліція України

За словами правоохоронців, оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу нападника, ним виявився 35-річний мешканець мікрорайону Теремки.

«Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування)», – зауважили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

