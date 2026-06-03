Де у Києві безпечно купатися: результати перевірки столичних пляжів

За даними моніторингу, безпечно проводити час біля води наразі можна лише на шести офіційних пляжах

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Лабораторний контроль якості води проводиться регулярно, адже її показники можуть змінюватися під впливом погодних умов та інших факторів

Столичні фахівці провели лабораторний моніторинг якості води у місцях масового відпочинку киян. За результатами перевірки, далеко не всі популярні локації пройшли контроль на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Лабораторні дослідження показали, що безпечно проводити час біля води наразі можна лише на шести офіційних зонах відпочинку. Діючим санітарним нормам відповідає вода на пляжах «Чорторий», «Венеція», «Веселка», «Молодіжний», «Передмістна слобідка» та «Центральний».

Водночас одразу дев’ять відомих столичних пляжів потрапили до «чорного списку» через незадовільні результати аналізів. Провезені тести зафіксували невідповідність саннормам у водоймах на пляжах «Галерний», «Троєщина», «Дитячий», «Золотий», «Райдуга», «Тельбін», «Вербний», «Пуща-Водиця» та «Острів Оболонь».

Результати моніторингу якості води на пляжах Києва інфографіка: ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб»

Нагадаємо, комунальне підприємство «Плесо» ще у грудні минулого року звітувало про початок робіт з поновлення піщаного покриття на міських пляжах Києва, наголошуючи, що ці роботи є критично важливими, оскільки востаннє масштабну підсипку проводили ще у 2021 році.

Зокрема, на основі геодезичних розрахунків, на пляж «Райдуга» було завезено та розподілено 432 тонни якісного річкового піску.

До слова, 5 травня у Києві встановилася аномально тепла погода. Повітря у столиці прогрілося до +30°C, що змусило містян масово вийти на відпочинок до водойм. На більшості столичних пляжів спостерігалося велике скупчення людей, кияни активно засмагали та купалися.