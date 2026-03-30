Третя за добу повітряна тривога у Києві тривала менше пів години

Громадяни можуть залишати укриття

О 12:54 30 березня 2026 року столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ31К», – йдеться у повідомленні.

О 13:21 у Києві оголосили відбій. Небезпека тривала 27 хвилин.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1496-й день повномасштабного вторгнення РФ.