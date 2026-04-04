Надія Карбунар
Надія Карбунар
Дивовижна історія порятунку. На Рівненщині дитина впала до глибокого карʼєру і вижила
фото: Національна поліція України

У Рівненській області правоохоронці розшукали 10-річного хлопчика, який зник напередодні. Дитину виявили у важкодоступному виступі скелі – він впав у карʼєр із висоти. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Про зникнення хлопчика у селі Пугач на Сарненщині розповіла 2 квітня його тітка. Вона пояснила, що дитина поїхала кататися на велосипеді та не повернулася додому.

На пошуки дитини зібралося багато людей з Клесівської та сусідньої Сарнеської громади. Також працювали поліція, рятувальники ДСНС, нацгвардійці, лісники. Пошукові групи майже добу прочісували місцевість. У повітря підіймали дрони. Хлопчика шукали навіть уночі.

За даними поліції, хлопчик впав із висоти орієнтовно п’ятого поверху. Він лежав на животі на виступі скелі, був притомним. Спустися сам він не міг.

У дитини, за даними поліції, переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми.

Дитина зараз перебуває у лікарні у місті Сарни. Загрози життю немає, повідомляє поліція з посиланням на лікарів.

Раніше у Києві правоохоронці розшукали чоловіка, який під час пробіжки в сильний мороз втратив орієнтацію та заблукав у парковій зоні. 

