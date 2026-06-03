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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua
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Пройдіть в укриття

У Києві о 23:26 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, 3 червня російська терористична армія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі. «Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав», – зазначив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. За його словами, медична допомога знадобилася шістьом людям, п'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

До слова, унаслідок російської атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня загинули 16 людей, серед яких двоє дітей, ще понад 40 отримали поранення. У лікарнях залишаються 22 постраждалих.

Теги: Київ укриття тривога

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