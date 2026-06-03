Побиття вагітної на столичній Берестейці: свідки склали фоторобот нападника
Зловмисник, що вдарив жінку, зник до того, як на місце прибули правоохоронці, чи бригада «швидкої»
Невідомий чоловік жорстоко побив вагітну жінку на Берестейському проспекті у Києві, нападник утік із місця події і тепер його розшукують. Про ганебний випадок розповіла у соцмережі Threads киянка Катерина Сапсай, інформує «Главком».
За словами киянки, її знайома чекала на транспорт на зупинці, коли підійшов дивний чоловік та несподівано вдарив її й почав погрожувати: казав, що згвалтує та вб'є її. Дівчина втратила свідомість від удару в голову, а коли отямилася – виявилося, що незнайомець розбив їй окуляри.
«Я ще оговтуюсь в лікарні. На щастя, немає ознак того, що малюк постраждав, тому лікуюсь лише я сама. Фоторобот складено за допомогою штучного інтелекту – на мою думку, досить схоже, хоча є певні провали у пам'яті з тієї страшної події», – розповіла у коментарі сама постраждала дівчина.
Зловмисник, що вдарив жінку, зник до того, як на місце прибули правоохоронці, чи бригада «швидкої». У коментарях до допису очевидиця інциденту на ім'я Аліна розповіла, що в стані афекту не встигла зробити фото. Та про нападника пам'ятає деякі деталі – на зріст він 180-185 см, лисий, має 40-50 років, великий пивний живіт. Вдягнений був у чорну або сіру футболку, сірі штани й напівспортивні мокасини.
Постраждала повідомила, що заяву до поліції прийняли і пообіцяла докласти зусиль, «аби неадекват поніс відповідальність».
Нагадаємо, у Хусті, що на Закарпатті, стався напад на жінку при надії. 23-річна потерпіла, що перебуває на п’ятому місці вагітності, стала жертвою хуліганських дій водія, який розпилив газ їй у обличчя. Правоохоронці встановили, що 25-річний місцевий житель під час керування автівкою BMW їхав однією з вулиць міста. Він вирішив не надавати переваги в русі двом жінкам, коли вони переходили дорогу пішохідним переходом. Водій зупинився посеред пішохідного переходу та перекрив жінкам рух. Після цього він вийшов з автівки та почав агресивно поводитися, висловлювався нецензурно в бік жінок. Коли жінки спробували залишити місце конфлікту, нападник дістав з автомобіля перцевий газовий балончик та почав переслідувати їх.
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