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Побиття вагітної на столичній Берестейці: свідки склали фоторобот нападника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Побиття вагітної на столичній Берестейці: свідки склали фоторобот нападника
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Зловмисник, що вдарив жінку, зник до того, як на місце прибули правоохоронці, чи бригада «швидкої»

Невідомий чоловік жорстоко побив вагітну жінку на Берестейському проспекті у Києві, нападник утік із місця події і тепер його розшукують. Про ганебний випадок розповіла у соцмережі Threads киянка Катерина Сапсай, інформує «Главком».

За словами киянки, її знайома чекала на транспорт на зупинці, коли підійшов дивний чоловік та несподівано вдарив її й почав погрожувати: казав, що згвалтує та вб'є її. Дівчина втратила свідомість від удару в голову, а коли отямилася – виявилося, що незнайомець розбив їй окуляри.

Допис киянки Катерини Сапсай у соцмережі Threads
Допис киянки Катерини Сапсай у соцмережі Threads
скриншот
Допис постраждалої дівчини
Допис постраждалої дівчини
скриншот
Невідомий чоловік зламав дівчині окуляри
Невідомий чоловік зламав дівчині окуляри
скриншот
Фоторобот імовірного нападника, згенерований ШІ
Фоторобот імовірного нападника, згенерований ШІ
фото: https://www.threads.com/@kateryna.sapsai/post

«Я ще оговтуюсь в лікарні. На щастя, немає ознак того, що малюк постраждав, тому лікуюсь лише я сама. Фоторобот складено за допомогою штучного інтелекту – на мою думку, досить схоже, хоча є певні провали у пам'яті з тієї страшної події», – розповіла у коментарі сама постраждала дівчина.

Постраждала підтвердила, що згенерований штучним інтелектом фоторобот дуже схожий на нападника
Постраждала підтвердила, що згенерований штучним інтелектом фоторобот дуже схожий на нападника
скриншот

Зловмисник, що вдарив жінку, зник до того, як на місце прибули правоохоронці, чи бригада «швидкої». У коментарях до допису очевидиця інциденту на ім'я Аліна розповіла, що в стані афекту не встигла зробити фото. Та про нападника пам'ятає деякі деталі – на зріст він 180-185 см, лисий, має 40-50 років, великий пивний живіт. Вдягнений був у чорну або сіру футболку, сірі штани й напівспортивні мокасини.

Коментар очевидиці Аліни
Коментар очевидиці Аліни
скриншот
Свідок нападу на вагітну про прикмети нападника
Свідок нападу на вагітну про прикмети нападника
скриншот

Постраждала повідомила, що заяву до поліції прийняли і пообіцяла докласти зусиль, «аби неадекват поніс відповідальність».

Постраждала подала заяву у поліцію
Постраждала подала заяву у поліцію
скриншот

Нагадаємо, у Хусті, що на Закарпатті, стався напад на жінку при надії. 23-річна потерпіла, що перебуває на п’ятому місці вагітності, стала жертвою хуліганських дій водія, який розпилив газ їй у обличчя. Правоохоронці встановили, що 25-річний місцевий житель під час керування автівкою BMW їхав однією з вулиць міста. Він вирішив не надавати переваги в русі двом жінкам, коли вони переходили дорогу пішохідним переходом. Водій зупинився посеред пішохідного переходу та перекрив жінкам рух. Після цього він вийшов з автівки та почав агресивно поводитися, висловлювався нецензурно в бік жінок. Коли жінки спробували залишити місце конфлікту, нападник дістав з автомобіля перцевий газовий балончик та почав переслідувати їх.  

Теги: напад жінка Київ

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