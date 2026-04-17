У Києві поліція накрила ботоферму, яка вигадувала українцям «криптоборги» (фото)
За даними слідства, учасники організованої групи діяли з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній
У Києві затримали сімох учасників злочинного угруповання, які через мережу колцентрів та ботоферм вимагали в українців неіснуючі «криптоборги». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП м. Києва спільно зі столичними кіберполіцейськими за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури затримали сімох членів злочинної групи, яка надавала онлайн-позики всупереч українському законодавству та з непрозорими умовами кредитування. Якщо клієнти вчасно повертали позики, фігуранти вигадували неіснуючі борги. Надалі зловмисники шантажем і погрозами вимагали кошти в українців.
Слідство встановило, що підозрювані та їх спільники використовували вебресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether. Протиправність діяльності цього сервісу підтверджена рішенням Національного банку України.
За даними слідства, учасники організованої групи діяли з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, та організували в місті Дніпро колцентр. Оператори телефонували боржникам і, використовуючи вигадані дані та програми для зміни голосу, вимагали повернення коштів.
Занзачається, що одночасно над жертвою могла «працювати» окрема ланка з двох-шести осіб, які застосовували різні підходи, підлаштовуючись до індивідуальних вразливостей кожного потерпілого. У разі успіху кожен з них отримував відсоток від зарахованої суми.
При цьому, наголосили правоохоронці, фігуранти вдавалися до систематичного кібербулінгу з використанням смс-бомберів (програмне забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на визначені телефонні номери), а також ботоферм, які налічували майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів і навіть були забезпечені джерелами безперебійного живлення.
«Боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що з часом угрупування сформувало власну «службу безпеки», яка мала забезпечувати заходи конспірації, допомагала підтримувати ієрархію всередині структури, а також підшукувала та перевіряла нових виконавців злочинної схеми.
Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які від потерпілих надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені. Також встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам і знайомим.
Поліцейські провели 44 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та в місті Києві. Вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.
Попередньо встановлено, що внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму близько 5 млн грн.
Наразі семи учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах та вчинене в умовах воєнного стану, а також в примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчиненого організованою групою, що завдало великої шкоди (ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За попередніми даними, від протиправної діяльності могли постраждати понад 1,5 тис. осіб. Якщо ви стали жертвою цієї схеми, обов’язково зверніться до Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти [email protected] або за телефоном (044) 363 19 00.
