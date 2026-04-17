У Києві поліція накрила ботоферму, яка вигадувала українцям «криптоборги» (фото)

У Києві затримали сімох учасників злочинного угруповання, які через мережу колцентрів та ботоферм вимагали в українців неіснуючі «криптоборги». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Затримання одного з підозрюваних

Повідомляється, що слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП м. Києва спільно зі столичними кіберполіцейськими за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури затримали сімох членів злочинної групи, яка надавала онлайн-позики всупереч українському законодавству та з непрозорими умовами кредитування. Якщо клієнти вчасно повертали позики, фігуранти вигадували неіснуючі борги. Надалі зловмисники шантажем і погрозами вимагали кошти в українців.

Слідство встановило, що підозрювані та їх спільники використовували вебресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether. Протиправність діяльності цього сервісу підтверджена рішенням Національного банку України.

За даними слідства, учасники організованої групи діяли з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, та організували в місті Дніпро колцентр. Оператори телефонували боржникам і, використовуючи вигадані дані та програми для зміни голосу, вимагали повернення коштів.

Занзачається, що одночасно над жертвою могла «працювати» окрема ланка з двох-шести осіб, які застосовували різні підходи, підлаштовуючись до індивідуальних вразливостей кожного потерпілого. У разі успіху кожен з них отримував відсоток від зарахованої суми.

При цьому, наголосили правоохоронці, фігуранти вдавалися до систематичного кібербулінгу з використанням смс-бомберів (програмне забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на визначені телефонні номери), а також ботоферм, які налічували майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів і навіть були забезпечені джерелами безперебійного живлення.

«Боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з часом угрупування сформувало власну «службу безпеки», яка мала забезпечувати заходи конспірації, допомагала підтримувати ієрархію всередині структури, а також підшукувала та перевіряла нових виконавців злочинної схеми.

Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які від потерпілих надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені. Також встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам і знайомим.

Поліцейські провели 44 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та в місті Києві. Вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.

Попередньо встановлено, що внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму близько 5 млн грн.

Наразі семи учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах та вчинене в умовах воєнного стану, а також в примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчиненого організованою групою, що завдало великої шкоди (ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За попередніми даними, від протиправної діяльності могли постраждати понад 1,5 тис. осіб. Якщо ви стали жертвою цієї схеми, обов’язково зверніться до Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти [email protected] або за телефоном (044) 363 19 00.

