На Київщині п’яний водій врізався в дерево, його пасажир загинув

Винуватцю ДТП загрожує від п'яти до 10 років тюрми з позбавленням водійських прав

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася днями у межах села Калинове, що у Вишгородському районі. Водій автомобіля Audi A4 не вписався в поворот, вилетів у кювет і врізався в дерево. Про це повідомили у поліції Київщини, інформує «Главком».

Правоохоронці встановили, що 42-річний водій на заокругленій дорозі не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет, де врізався у дерево. Внаслідок ДТП 56-річний пасажир легковика загинув на місці. Кермувальника госпіталізували з тілесними ушкодженнями, він виявився п’яним.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило смертельні наслідки. Винуватцю ДТП загрожує від п'яти до 10 років тюрми з позбавленням водійських прав.

Нагадаємо, поліцейські затримали водія Lada, який сів за кермо напідпитку та травмував свою пасажирку. Днями на Берестейському проспекті у Святошинському районі, під час заїзду на шляхопровід, 46-річний керманич легковика не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із електромобілем Tesla, який рухався попереду в тій самій смузі. Від удару водійка Tesla втратила керування та зіткнулася з автомобілем Volkswagen, що їхав попереду.

Також повідомлялося про дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох вантажних автомобілів, що сталася 1 червня в селі Лісники, що у Фастівському районі Київської області. Одного з водіїв затиснуло в понівеченій кабіні. До ліквідації наслідків аварії залучалися 16 рятувальників і три одиниці спеціальної техніки.