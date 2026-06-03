Оренда житла у Києві: який вигляд має однокімнатна квартира за $3 тис. на Новопечерських Липках

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ЖК «Новопечерські Липки» – житловий квартал бізнес-класу, розташований у Печерському районі Києва, у місцевості Бусове поле, один з найбільших у місті

В одному з найвідоміших житлових комплексів Печерського району Києва на тривалий термін виставили однокімнатну квартиру, місяць проживання в якій коштує майже як чотири середні заробітні плати у столиці, повідомляє «Главком».

За об'єкт просять 130 950 грн на місяць, що еквівалентно приблизно $3 тис.

Оголошення про оренду елітного житла на сайті dom.ria скриншот

Йдеться про помешкання в ЖК «Новопечерські Липки» на вулиці Андрія Верхогляда, 16Б. Згідно з даними профільного порталу нерухомості, оголошення про оренду з'явилося ще в листопаді минулого року і вже набрало майже півтори тисячі переглядів, проте досі залишається актуальним.

Житло розташоване на третьому поверсі монолітно-каркасної дев'ятиповерхівки, збудованої у 2001-2010 роках. Квартира має солідні як для однокімнатної масштаби – загальна площа складає 92 кв. м, з яких 45 квадратів припадає на простору кухню-студію, тоді як житлова площа становить усього 25 кв. м.

У вітальні встановлено величезний диван світлого кольору фото: dom.ria

У квартирі виконано дизайнерський ремонт фото: dom.ria

За укладання угоди орендарю доведеться традиційно викласти ще 50% комісії посереднику, а за утримання квартири – сплачувати від 3 тис. грн комунальних влітку до 6 тис. грн у зимовий період.

Квартира спланована у форматі студії, поєднаної з вітальнею, та має окрему спальню з великим двоспальним ліжком і суміжний санвузол, де встановлено одночасно і ванну, і душову кабіну. У помешканні виконано дизайнерський ремонт із підігрівом підлоги та встановлено панорамні вікна. Житло повністю укомплектоване побутовим приладдям – від посудомийної та сушильної машин до вбудованого фільтра для води та супутникового ТБ. Важливою умовою від власника є заборона на заселення з домашніми тваринами.

Кухня оснащена усією необхідною технікою фото: dom.ria

Довгий стіл довжиною на всю кімнату фото: dom.ria

Спальня відмежована від вітальні розсувними дверима фото: dom.ria

Окремий акцент в оголошенні рієлтори роблять на готовності будинку до можливих кризових ситуацій в енергосистемі, що є одним із головних критеріїв для столичних орендарів останніми роками. Зазначається, що під час вимкнень світла у будівлі стабільно працюють ліфти й опалення, а також залишаються доступними інтернет та мобільний зв'язок.

Спальня з великим ліжком фото: dom.ria

Ванна кімната фото: dom.ria

У квартирі є пральна та сушильна машини фото: dom.ria

У ванній кімнаті встановлено два умивальники фото: dom.ria

Сама територія комплексу повністю закрита для сторонніх, охороняється та має власне укриття в будинку. Також тут розвинена автономна інфраструктура: підземний паркінг, ландшафтний парк, тенісний корт, спортивні майданчики, фітнес-клуб преміумкласу з басейном, ресторани та приватна дитяча академія.

Зауважимо, що станом на сьогодні середня заробітна плата в Києві коливається на рівні 35 тис. грн. Таким чином, лише один місяць проживання в елітному кварталі на Печерську еквівалентний майже чотирьом місяцям роботи середньостатистичного містянина. Висока вартість цього об'єкта зумовлена насамперед престижністю локації, підвищеним рівнем безпеки та наявністю укриття і генераторів на випадок блекаутів.

ЖК «Новопечерські Липки» – житловий квартал бізнес-класу, розташований на вулиці Андрія Верхогляда у Печерському районі Києва, у місцевості Бусове поле, один з найбільших у місті. Реалізується компанією City One Development.

Нагадаємо, раніше «Главком» також показував, який вигляд має компактна квартира за $3 тис. навпроти Софійської площі та елітна «квартира з майбутнього» на Печерську, яку оцінили у $3,6 тис.