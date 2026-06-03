Головна Київ Новини
search button user button menu button

Оренда житла у Києві: який вигляд має однокімнатна квартира за $3 тис. на Новопечерських Липках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Оренда житла у Києві: який вигляд має однокімнатна квартира за $3 тис. на Новопечерських Липках
Квартира в ЖК «Новопечерські Липки» на вулиці Андрія Верхогляда
фото: dom.ria
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

ЖК «Новопечерські Липки» – житловий квартал бізнес-класу, розташований  у Печерському районі Києва, у місцевості Бусове поле, один з найбільших у місті

В одному з найвідоміших житлових комплексів Печерського району Києва на тривалий термін виставили однокімнатну квартиру, місяць проживання в якій коштує майже як чотири середні заробітні плати у столиці, повідомляє «Главком».

За об'єкт просять 130 950 грн на місяць, що еквівалентно приблизно $3 тис.

Оголошення про оренду елітного житла на сайті dom.ria
Оголошення про оренду елітного житла на сайті dom.ria
скриншот

Йдеться про помешкання в ЖК «Новопечерські Липки» на вулиці Андрія Верхогляда, 16Б. Згідно з даними профільного порталу нерухомості, оголошення про оренду з'явилося ще в листопаді минулого року і вже набрало майже півтори тисячі переглядів, проте досі залишається актуальним.

Житло розташоване на третьому поверсі монолітно-каркасної дев'ятиповерхівки, збудованої у 2001-2010 роках. Квартира має солідні як для однокімнатної масштаби – загальна площа складає 92 кв. м, з яких 45 квадратів припадає на простору кухню-студію, тоді як житлова площа становить усього 25 кв. м.

У вітальні встановлено величезний диван світлого кольору
У вітальні встановлено величезний диван світлого кольору
фото: dom.ria
У квартирі виконано дизайнерський ремонт
У квартирі виконано дизайнерський ремонт
фото: dom.ria

За укладання угоди орендарю доведеться традиційно викласти ще 50% комісії посереднику, а за утримання квартири – сплачувати від 3 тис. грн комунальних влітку до 6 тис. грн у зимовий період.

Квартира спланована у форматі студії, поєднаної з вітальнею, та має окрему спальню з великим двоспальним ліжком і суміжний санвузол, де встановлено одночасно і ванну, і душову кабіну. У помешканні виконано дизайнерський ремонт із підігрівом підлоги та встановлено панорамні вікна. Житло повністю укомплектоване побутовим приладдям – від посудомийної та сушильної машин до вбудованого фільтра для води та супутникового ТБ. Важливою умовою від власника є заборона на заселення з домашніми тваринами.

Інтер'єр кухні-вітальні
Інтер'єр кухні-вітальні
фото: dom.ria
Кухня оснащена усією необхідною технікою
Кухня оснащена усією необхідною технікою
фото: dom.ria
Довгий стіл довжиною на всю кімнату
Довгий стіл довжиною на всю кімнату
фото: dom.ria
Спальня відмежована від вітальні розсувними дверима
Спальня відмежована від вітальні розсувними дверима
фото: dom.ria

Окремий акцент в оголошенні рієлтори роблять на готовності будинку до можливих кризових ситуацій в енергосистемі, що є одним із головних критеріїв для столичних орендарів останніми роками. Зазначається, що під час вимкнень світла у будівлі стабільно працюють ліфти й опалення, а також залишаються доступними інтернет та мобільний зв'язок.

Спальня з великим ліжком
Спальня з великим ліжком
фото: dom.ria
Ванна кімната
Ванна кімната
фото: dom.ria
У квартирі є пральна та сушильна машини
У квартирі є пральна та сушильна машини
фото: dom.ria
У ванній кімнаті встановлено два умивальники
У ванній кімнаті встановлено два умивальники
фото: dom.ria

Сама територія комплексу повністю закрита для сторонніх, охороняється та має власне укриття в будинку. Також тут розвинена автономна інфраструктура: підземний паркінг, ландшафтний парк, тенісний корт, спортивні майданчики, фітнес-клуб преміумкласу з басейном, ресторани та приватна дитяча академія.

Зауважимо, що станом на сьогодні середня заробітна плата в Києві коливається на рівні 35 тис. грн. Таким чином, лише один місяць проживання в елітному кварталі на Печерську еквівалентний майже чотирьом місяцям роботи середньостатистичного містянина. Висока вартість цього об'єкта зумовлена насамперед престижністю локації, підвищеним рівнем безпеки та наявністю укриття і генераторів на випадок блекаутів.

ЖК «Новопечерські Липки» – житловий квартал бізнес-класу, розташований на вулиці Андрія Верхогляда у Печерському районі Києва, у місцевості Бусове поле, один з найбільших у місті. Реалізується компанією City One Development.

Нагадаємо, раніше «Главком» також показував, який вигляд має компактна квартира за $3 тис. навпроти Софійської площі та елітна «квартира з майбутнього» на Печерську, яку оцінили у $3,6 тис.

Читайте також:

Теги: Київ квартира оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конвалія травнева занесена до Червоної книги України
У День матері червонокнижну конвалію браконьєри продають за неймовірні гроші (фото)
10 травня, 12:47
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
13 травня, 14:44
Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці
У центрі Києва сталася пожежа в одному з ліцеїв (фото)
18 травня, 15:55
Найбільшого удару в цьому квадраті зазнав Національний музей «Чорнобиль»
Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
24 травня, 13:24
У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки
Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії
24 травня, 12:33
Російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі
Уперше з часів Другої світової війни: через нічний обстріл Києва пошкоджено історичну будівлю МЗС
24 травня, 11:22
Причина аварії невідома
У Дарницькому районі столиці сталася ДТП за участі поліції
27 травня, 20:10
Причину та обставини виникнення масштабного займання встановлюватимуть правоохоронці
Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі
Сьогодні, 14:33

Новини

Оренда житла у Києві: який вигляд має однокімнатна квартира за $3 тис. на Новопечерських Липках
Оренда житла у Києві: який вигляд має однокімнатна квартира за $3 тис. на Новопечерських Липках
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин
Суд у Києві ув'язнив на сім років засновника фонду, який допомагав ухилянтам
Суд у Києві ув'язнив на сім років засновника фонду, який допомагав ухилянтам
Теракт у Києві: суд залишив під вартою поліцейську Дудіну
Теракт у Києві: суд залишив під вартою поліцейську Дудіну
Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»
Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»
Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі
Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Сьогодні, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua