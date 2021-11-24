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    Смерть жінки під трамваєм. Поліція відкрила кримінальне провадження

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    Трагічна подія трапилась на трамвайних коліях на вул. Кирилівській - Смерть жінки під трамваєм. Поліція відкрила кримінальне провадження
    Трагічна подія трапилась на трамвайних коліях на вул. Кирилівській
    фото: Нацполіція

    Трамвай здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка від отриманих тілесних ушкоджень загинула

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельного травмування жінки на трамвайних коліях, що сталося 24 листопада в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, сьогодні близько 12:45 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Кирилівській жінка потрапила під трамвай. На місце терміново вирушила слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

    Правоохоронці попередньо встановили, що водій трамвая здійснила наїзд на жінку, яка переходила трамвайні лінії у невстановленому місці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

    Як повідомлялося, 24 листопада на вул. Кирилівській, 160 у Києві жінка потрапила під трамвай. За даними свідків, виходячи із магазину на Кирилівській, 160, жінка, не дивлячись по сторонах, просто пішла прямо під трамвай. Керманич зміг зупинитися за 15-20 метрів. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

    Через фатальну ДТП рух трамваїв було тимчасово призупинено в обох напрямках.

    Теги: Національна поліція України трагедія Київ громадський транспорт смерть
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    Смерть жінки під трамваєм. Поліція відкрила кримінальне провадження