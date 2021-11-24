Смерть жінки під трамваєм. Поліція відкрила кримінальне провадження

Трамвай здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка від отриманих тілесних ушкоджень загинула

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельного травмування жінки на трамвайних коліях, що сталося 24 листопада в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, сьогодні близько 12:45 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Кирилівській жінка потрапила під трамвай. На місце терміново вирушила слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій трамвая здійснила наїзд на жінку, яка переходила трамвайні лінії у невстановленому місці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

Як повідомлялося, 24 листопада на вул. Кирилівській, 160 у Києві жінка потрапила під трамвай. За даними свідків, виходячи із магазину на Кирилівській, 160, жінка, не дивлячись по сторонах, просто пішла прямо під трамвай. Керманич зміг зупинитися за 15-20 метрів. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Через фатальну ДТП рух трамваїв було тимчасово призупинено в обох напрямках.