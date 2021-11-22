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    Події в Україні

    У Харкові дівчина зірвалася з дев'ятого поверху під час миття вікон

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    Дівчина була громадянкою Азербайджану - У Харкові дівчина зірвалася з дев'ятого поверху під час миття вікон
    Дівчина була громадянкою Азербайджану
    Фото: t.me/truexanews

    Загибла послизнулася на підвіконні та не змогла втриматися. Від отриманих вона померла нв місці.

    У Харкові 24-річна дівчина загинула через падіння з дев'ятого поверху – вона зірвалася, коли мила вікна. Про це у неділю, 21 листопада, інформував Telegram-канал Труха Харків.

    Наголошується, що трагедія сталася на вулиці Гвардійців Широнінців.

    Дівчина була громадянкою Азербайджану. Від отриманих вона померла на місці.

    За даними очевидців, загибла послизнулася на підвіконні та не змогла втриматися.

    Після того, що сталося, її матір госпіталізували.

    Нагадаємо, у серпні в Одесі трирічний хлопчик загинув, випавши з вікна 3-го поверху багатоповерхівки.

    Також у Києві восьмирічний хлопчик випав з 21 поверху.

    Теги: Харків трагедія час
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    У Харкові дівчина зірвалася з дев'ятого поверху під час миття вікон