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    У Києві трамвай переїхав жінку (відео)

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    На місці трагедії працювали правоохоронці та лікарі швидкої допомоги - У Києві трамвай переїхав жінку (відео)
    На місці трагедії працювали правоохоронці та лікарі швидкої допомоги
    фото: скріншот із відео

    Від отриманих травм потерпіла загинула на місці

    У середу, 24 листопада, на вул. Кирилівській, 160 у Києві жінка потрапила під трамвай. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Виходячи із магазину на Кирилівській, 160, жінка, років 50-55, не дивлячись по сторонах, просто пішла прямо під трамвай. На жаль, керманич зміг зупинитися за 15-20 метрів», – йдеться в повідомленні.

    Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

    Через ДТП трамваї тимчасово призупинили рух в обох напрямках, повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Як інформує пресслужба КП «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19.

    На місці працює поліція та лікарі швидкої допомоги.

    Теги: трагедія Київ громадський транспорт смерть жінка
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    У Києві трамвай переїхав жінку (відео)