У Києві трамвай переїхав жінку (відео)

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці

У середу, 24 листопада, на вул. Кирилівській, 160 у Києві жінка потрапила під трамвай. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«Виходячи із магазину на Кирилівській, 160, жінка, років 50-55, не дивлячись по сторонах, просто пішла прямо під трамвай. На жаль, керманич зміг зупинитися за 15-20 метрів», – йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Через ДТП трамваї тимчасово призупинили рух в обох напрямках, повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як інформує пресслужба КП «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19.

На місці працює поліція та лікарі швидкої допомоги.