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На Рівненщині автомобіль врізався в блокпост: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Рівненщині автомобіль врізався в блокпост: є постраждалі
Водій за кермом був тверезим
фото: Нацполіція

У салоні перебувало четверо осіб віком від 13 до 23 років

У Рівненській області водій автомобіля врізався в блокпост 21 листопада. Четверо людей постраждали, серед них двоє підлітків. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Зазначається, що аварію в Сарненському районі, на трасі «Київ – Ковель – Ягодин» до поліції повідомили медики «швидкої».

На Рівненщині автомобіль врізався в блокпост: є постраждалі фото 1

Вже на місці правоохоронці з'ясували, що 25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy, наїхав на бетонні блоки блокпоста.

«У салоні також перебувало четверо осіб – усі жителі села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів віком 13, 14, 20 та 23 років доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили», – розповіли в поліції.

На Рівненщині автомобіль врізався в блокпост: є постраждалі фото 2

Водій за кермом був тверезим.

Нагадаємо, нещодавно на виїзді з Києва вантажівка розтрощила бетонний блокпост.

Теги: поліція ДТП Рівненщина

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