Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події
фото: Національна поліція Укрвїни

За попередньою інформацією, 21-річний водій автомобіля KIA не впорався з керуванням

У Бучанському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої загинув молодий водій. Правоохоронці встановлюють обставини аварії, що трапилася на 57-му кілометрі автодороги Київ–Чоп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За попередньою інформацією, 21-річний водій автомобіля KIA не впорався з керуванням, здійснив наїзд на відбійник, після чого автомобіль зіткнувся із зупинкою громадського транспорту та вилетів у кювет.

21-річний водій зіткнувся із зупинкою громадського транспорту та вилетів у кювет
21-річний водій зіткнувся із зупинкою громадського транспорту та вилетів у кювет
фото: поліція Київської області

Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події.

Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події
Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Рівненщині поліція розслідує самогубство 16-річного підлітка. Напередодні він на мотоциклі збив чоловіка, котрий згодом помер.

До слова, З січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

Теги: Київщина ДТП смерть

