Мурік з Green Grey вперше вийшов на зв'язок після похорону Дизеля (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Соліст гурту Green Grey Дмитро Мурік Муравицький прощається з Дизелем
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Дмитро Муравицький спростував новини про скасування запланованого туру

Соліст гурту Green Grey Дмитро Муравицький, відомий як Мурік, вийшов на зв'язок після похорону Андрія Дизеля Яценка. Музикант прокоментував втрату друга та зробив заяву про майбутні концерти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Муравицького.

«Вже четвертий ранок поспіль, прокидаючись, я не можу прийняти цю реальність. Але немає більше з нами Андрюхи, Андрія Дизеля Яценка. Вчора (23 жовтня – «Главком») ми проводили його в останній шлях. Але життя, справи мають продовжуватися. Тому, по-перше, я офіційно заявляю про те, що запланований на 30 жовтня концерт відбудеться», – заявив Муравицький.

Йдеться про концерт Green Grey в столичному Caribbean Club. Виступ мав бути одним з шести концертів рокерів в турі, який планували розпочати 24 жовтня в місті Дніпро. Після смерті Дизеля в мережі з'явилась інформація, що гастролі Green Grey скасовуються. У новому відео Мурік уточнив важливий момент.

«Щодо скасованого туру, то вважаю, що це помилка у формулюванні самої думки. Він не скасований, він просто перенесений. Зрозумійте, за життєвих обставин. Тому, rest in peace, bro. Show must go on. Rock on (в перекладі з англійської «спочивай з миром, брате. Шоу має продовжуватися. Тримайтесь» – «Главком»), – підсумував Дмитро Муравицький.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

Зазначимо, що під час церемонії прощання та похорону Дизеля соліст Green Grey не давав коментарів. Андрій Яценко помер 20 жовтня від серцевої недостатності, викликаною ішемічною хворобою серця. Йому було 55 років. Після церемонії прощання Дизеля кремували на Байковому кладовищі.

Рок-гурт Green Grey було засновано у Києві 1993 року. Дизель та Мурік здобули популярність завдяки таким пісням, як «Під дощем», «Мазафака», «Емігрант». Вони були написані російською, а під час повномасштабної війни перекладені українською. Прем'єра україномовної версії «Під дощем» мала відбутися під час туру.

 

Раніше «Главком» писав, як пройшла церемонія прощання з Дизелем та хто зі знаменитостей прийшов на похорон.

