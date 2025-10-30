Помер відомий професор філології, батько народного депутата Богдана Яременка

Василь Яременко був заступником голови Товариства української мови у 1989-1990 роках

Помер український філолог, професор Василь Яременко. Про це повідомив його син нардеп Богдан Яременко, передає «Главком».

«Пішов у позасвіти батько професор Василь Яременко. Життя, якого вистачило б на кількох, завершилось. Про прощання і похорон повідомлю», – написав Богдан Яременко.

Що відомо про Василя Яременка?

Василь Васильович Яременко – український філолог, професор, голова Федерації патріотичних видань (з 2003), провідний науковий співробітник НДЛ грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка (з лютого 2013). Народився 12 лютого 1932 у місті Сінно Вітебської області, Білорусь.

Яременко закінчив Великосорочинське педагогічне училище (1951 р.) та філологічний факультет Київського педагогічного інституту (1956-1961 рр.). Там же закінчивши аспірантуру (1961-1964 рр.), захистив кандидатську дисертацію «Творчість Бориса Грінченка» (1968 р.). З жовтня 1966 по січень 2001 – викладач, старший викладач, доцент, професор (1994) Київського університету ім. Т. Шевченка.

Василь Яременко помер фото: hvilya.com

Василь Яременко був заступником голови Товариства української мови у 1989-1990 роках. Член редколегії журналу «Дніпро» (з 1990). Також у 2003-2013 роках був директором Інституту культурологічних та етнополітичних досліджень Міжрегіональної академії управління персоналом. Професор написав понад 200 публікацій.

Яременко був одружений зі Світланою Михайлівною (учитель української мови і літератури гімназії № 117 ім. Лесі Українки). У них три сини: Олесь, Богдан, Ярослав.