У Броварах загорівся будинок після атаки РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Броварах загорівся будинок після атаки РФ
У Броварах спалахнула пожежа після атаки РФ
фото ілюстративне

Постраждалу госпіталізували

Цієї ночі російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Наслідки ворожого обстрілу фіксуються і на Київщині. Очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку, передає «Главком».

Повідомляється, що фахівці ДСНС оперативно локалізували пожежу.

До місцевої лікарні також госпіталізовано 84-річну жінку, яка перебувала в домівці. «Вона у шоковому стані, її стан контрольований», – додав Калашник.

Місцеві канали публікують кадри пожежі, що зайнялась у будинку після атаки.

У Броварах загорівся будинок після атаки РФ фото 1
фото: Громадський ревізор

У ніч на 22 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Києву. У місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання.

Теги: Бровари Київщина пожежа

