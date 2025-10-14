Росіяни обстріляли Костянтинівку FPV-дронами: є жертви та поранені

Двоє людей загинули через удар по автомобілю

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині. У результаті чергових атак ударними FPV-дронами по Костянтинівці загинули двоє людей, ще кілька цивільних отримали поранення. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації в Костянтинівці Сергій Горбунов, передає «Главком».

Один з ударів був спрямований на легковий автомобіль, у якому перебували місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці від травм, несумісних з життям. Ще двоє цивільних отримали поранення під час руху автомобілем і самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні в місті Дружківка.

Інший удар FPV-дрона в Костянтинівці призвів до поранення одного цивільного, який також перебував в автомобілі під час атаки. Постраждалий звернувся за допомогою до лікарні в Краматорську. В результаті обох обстрілів пошкоджено кілька легкових машин.

Нагадаємо, росіяни скинули бомбу «ФАБ-250» на церкву у Костянтинівці, на території якої перебували цивільні особи.

Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років. Поранення отримали двоє чоловіків, 47 і 74 роки, та дві жінки, 56 і 62 роки. Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки.

На місці обстрілу правоохоронці виявили дворічного хлопчика. Дитина перебувала в палаючому місті разом із батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня.

Співробітники поліції забирали поранених і дитину під обстрілом. Всіх постраждалих доставлено в лікарню, а дитину – до шелтеру. Вирішується питання щодо евакуації родини в безпечний регіон.