Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки в Києві та області
У Києві та на Київщині сьогодні, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла для Києва
- 1.1 черга – без світла з 09:00 до 18:00 та з 21:00 до 23:00;
- 1.2 черга – без світла з 09:00 до 18:00 і з 21:00 до 23:00;
- 2.2 черга – без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
- 2.3 черга – без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
- 3.1 черга – без світла з 13:00 до 21:00;
- 3.2 черга – без світла з 13:00 до 21:00;
- 4.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
- 4.2 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
- 5.1 черга – без світла з 07:00 до 14:00;
- 5.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00;
- 6.1 черга – без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:00 до 22:00;
- 6.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
Графіки відключень світла для Київщини
- 1.1 черга: без світла з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 22:30;
- 1.2 черга: без світла з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 23:00;
- 2.1 черга: без світла з 09:00 до 13:30 та від 19:30 до 23:00;
- 2.2 черга: без світла з 09:00 до 13:30 та від 19:30 до 23:00;
- 3.1 черга: без світла з 12:30 до 17:00;
- 3.2 черга: без світла з 12:30 до 17:00;
- 4.1 черга: без світла з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30;
- 4.2 черга: без світла з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30;
- 5.1 черга: без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00;
- 5.2 черга: без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00;
- 6.1 черга: без світла з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30;
- 6.2 черга: без світла з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30.
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.
