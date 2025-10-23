Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки в Києві та області

У Києві та на Київщині 23 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

У Києві та на Київщині сьогодні, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла для Києва

1.1 черга – без світла з 09:00 до 18:00 та з 21:00 до 23:00;

1.2 черга – без світла з 09:00 до 18:00 і з 21:00 до 23:00;

2.2 черга – без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;

2.3 черга – без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;

3.1 черга – без світла з 13:00 до 21:00;

3.2 черга – без світла з 13:00 до 21:00;

4.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;

4.2 черга – без світла з 17:00 до 21:00;

5.1 черга – без світла з 07:00 до 14:00;

5.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00;

6.1 черга – без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:00 до 22:00;

6.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Графіки відключень світла для Київщини

1.1 черга: без світла з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 22:30;

1.2 черга: без світла з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 23:00;

2.1 черга: без світла з 09:00 до 13:30 та від 19:30 до 23:00;

2.2 черга: без світла з 09:00 до 13:30 та від 19:30 до 23:00;

3.1 черга: без світла з 12:30 до 17:00;

3.2 черга: без світла з 12:30 до 17:00;

4.1 черга: без світла з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30;

4.2 черга: без світла з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30;

5.1 черга: без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00;

5.2 черга: без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00;

6.1 черга: без світла з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30;

6.2 черга: без світла з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.