Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
Ігал Бродкін з 2009 року був у когорті вболівальників «Реала Мадрида»
Джерело: Соціальні мережі «Peña Madridista Israel»

Фанатська спільнота «вершкових» втратила відданого представника

50-річний ізраїльський фанат «Реала Мадрида» Ігаль Бродкін помер від зупинки серця на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" минулого тижня. Про це повідомляє «Главком»

Під час принципового матчу «Ель Класико» між «Реалом» та «Барселоною», який завершився на користь господарів з рахунком 2:1, у межах 10-го туру Ла Ліги на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" трапилася трагічна подія. За інформацією джерел, Бродкін раптово знепритомнів на трибуні та зазнав зупинки серця на 52-й хвилині матчу. Цей інцидент стався саме в момент, коли нападник «Реала» Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті на користь «вершкових».

Свідки трагедії миттєво почали закликати до допомоги, і навіть голкіпер «Реала» Тібо Куртуа намагався привернути увагу арбітра до того, що сталося, але матч продовжився без паузи. Медичний персонал стадіону оперативно надав Бродкіну допомогу на трибунах і швидко доставив його до лікарні Ла-Пас. На жаль, через кілька годин попри зусилля лікарів, врятувати життя фанату не вдалося, і він помер від серцевого нападу.

Син загиблого поділився емоційним коментарем, який поширила фан-спільнота: «Мій батько був фанатом мадридського "Реала" до глибини душі. Він передав свою пристрасть до клубу всій родині, ми були нерозлучні на кожному матчі» .

Фан-клуб «Peña Madridista Israel» також висловив глибоке співчуття: «Ми глибоко сумуємо через передчасну смерть Ігаля Бродкіна, який втратив життя на «Сантьяго Бернабеу» під час «Ель Класіко» . Він був пристрасним уболівальником, який носив емблему «Мадрида» як татуювання на душі. Його відсутність залишає порожнечу, яку час не зможе заповнити. Спочивай з миром, Hala Madrid».

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК Барселона ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Ель Класіко смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Херсон
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
11 жовтня, 22:42
6730 доларів коштують найдорожчі квитки на фінал чемпіонату світу
Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу
2 жовтня, 13:08
В 1/8 фіналу синьо-жовті зустрінуться з однією з чотирьох команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах
Україна перемогла Парагвай на чемпіонаті світу (U-20) з футболу: що далі
4 жовтня, 10:28
Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі
Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу
4 жовтня, 19:46
Суперником України в 1/8 фіналу стане збірна Іспанії
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
6 жовтня, 09:21
Гліб Хочин (по центру) разом зі збірною України з ковзанярського спорту
Талановитий український ковзаняр встановив два найкращі результати сезону у світі
20 жовтня, 20:25
Яскраво виступили наші юніори
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
21 жовтня, 16:21
Андрій Лунін не з'явився у стартовому складі «вершкових»
День швидких голів. Підсумки Ліги чемпіонів за 22 жовтня
23 жовтня, 01:01
Алонсо: Вінісіуса Жуніора не буде покарано
Тренер «Реала» повідомив, чи буде покараний Вінісіус за поведінку у грі з «Барселоною»
31 жовтня, 11:51

Новини

Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans
Форварду Пищуру знадобилося дві хвилини для дубля в Кубку Угорщини
Форварду Пищуру знадобилося дві хвилини для дубля в Кубку Угорщини
Тренерка зізналася у використанні штучного інтелекту для прийняття тактичних рішень
Тренерка зізналася у використанні штучного інтелекту для прийняття тактичних рішень
У Латвії пройшов чемпіонат України зі скелетону: результати змагань
У Латвії пройшов чемпіонат України зі скелетону: результати змагань
15-річний син Роналду забив дебютний гол за збірну Португалії (U16) з футболу
15-річний син Роналду забив дебютний гол за збірну Португалії (U16) з футболу

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua