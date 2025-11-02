Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник

Ігал Бродкін з 2009 року був у когорті вболівальників «Реала Мадрида»

Фанатська спільнота «вершкових» втратила відданого представника

50-річний ізраїльський фанат «Реала Мадрида» Ігаль Бродкін помер від зупинки серця на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" минулого тижня. Про це повідомляє «Главком».

Під час принципового матчу «Ель Класико» між «Реалом» та «Барселоною», який завершився на користь господарів з рахунком 2:1, у межах 10-го туру Ла Ліги на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" трапилася трагічна подія. За інформацією джерел, Бродкін раптово знепритомнів на трибуні та зазнав зупинки серця на 52-й хвилині матчу. Цей інцидент стався саме в момент, коли нападник «Реала» Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті на користь «вершкових».

Свідки трагедії миттєво почали закликати до допомоги, і навіть голкіпер «Реала» Тібо Куртуа намагався привернути увагу арбітра до того, що сталося, але матч продовжився без паузи. Медичний персонал стадіону оперативно надав Бродкіну допомогу на трибунах і швидко доставив його до лікарні Ла-Пас. На жаль, через кілька годин попри зусилля лікарів, врятувати життя фанату не вдалося, і він помер від серцевого нападу.

Син загиблого поділився емоційним коментарем, який поширила фан-спільнота: «Мій батько був фанатом мадридського "Реала" до глибини душі. Він передав свою пристрасть до клубу всій родині, ми були нерозлучні на кожному матчі» .

Фан-клуб «Peña Madridista Israel» також висловив глибоке співчуття: «Ми глибоко сумуємо через передчасну смерть Ігаля Бродкіна, який втратив життя на «Сантьяго Бернабеу» під час «Ель Класіко» . Він був пристрасним уболівальником, який носив емблему «Мадрида» як татуювання на душі. Його відсутність залишає порожнечу, яку час не зможе заповнити. Спочивай з миром, Hala Madrid».

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».