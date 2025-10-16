У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла

Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці

Відключення було запроваджено за командою «Укренерго»

У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«За командою «Укренерго» у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення», – йдеться у повідомленні.

В разі змін оперативна інформація з'являтиметься у телеграм-каналі ДТЕК.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.